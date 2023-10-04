Выданный Эрдоганом нацист снова командует «Азовом»

Игорь Шкапа.  
04.10.2023 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Украина


Вернувшийся на Украину из Турции командир запрещенного в РФ полка «Азов» Денис Прокопенко вновь приступил к своим обязанностям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистками интернет-изданию «Украинская правда» сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Вернувшийся на Украину из Турции командир запрещенного в РФ полка «Азов» Денис Прокопенко вновь...

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Издание обратило внимание, что, согласно информации на сайте так называемой «Гвардии наступления», полк «Азов» возглавляет Богдан Кротевич, тоже побывавший в российском плену.

«Подразделение «Азов» возглавляет Денис Прокопенко. Кротевич – начальник штаба этого подразделения», – уточнил Клименко.

По его словам, «Прокопенко отвечает за подготовку личного состава».

«Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было», – добавил глава МВД Украины, в структуру которого входит «Азов».

Напомним, что Прокопенко попал в плен в Мариуполе, где на заводе «Азовсталь» капитулировали остатки украинского гарнизона. В итоге он вместе с несколькими сослуживцами был выдан Россией Турции, которая обещала держать их на своей территории до окончания войны.

Впрочем, через некоторое время турецкое руководство нарушило свои обещания и позволило выезд неонацистов на Украину.

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