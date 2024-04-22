Выдаст ли Россия Минску своего гражданина – личного врага Лукашенко

В субботу многие российские и, тем более, белорусские медиа опубликовали «сенсационную» новость о задержании в Москве российского политолога Андрея Суздальцева, который был известен, прежде всего, своим затяжным конфликтом с Лукашенко, начавшимся примерно году в 1998. Времена в Белоруссии тогда были еще относительно вегетарианские, и вылилось все в депортацию эксперта из республики еще в 2006 году, и с тех пор отношения становились только хуже, перейдя, пожалуй, из экспертно-политической плоскости в категорию личной мести.

Дошло до того, что в январе этого года телеграм-канал политолога в Белоруссии объявили «экстремистским формированием», за одну только подписку на него можно получить административное, а за репост – уголовное наказание.

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С февраля 2022 года канал Суздальцева обновляется не регулярно. Тогда же политолог сообщил о неких «проблемах», не конкретизируя, в чем они заключаются, после чего пространные комментарии по белорусской тематике на канале исчезли. Проблемы, возникшие у Суздальцева в последние годы отрицать бесполезно. Тут и увольнение из ВШИ и загадочные «проблемы» в феврале.

Именно поэтому, видимо, информацию об аресте Суздальцева тут же безо всякой рефлексии отрепостили очень многие, в том числе популярные и влиятельные, российские медиа. А, ведь, первоначальная информация была подана так, что профессиональный журналист не мог не заметить в нем некоторые «странности».

Чего только стоит фраза о том, что он «он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по статье 361.1 (ч.1)»! Белоруссия – не федерация. Соответственно, никакого федерального розыска в ней быть не может в принципе. Да и решения белорусского МВД для российских правоохранителей – не указ. Есть, конечно, межгосударственный розыск СНГ и российско-белорусское соглашение о взаимной выдаче преступников, но и это – другое.

Уголовное законодательство двух государств не синхронизировано, и запросы о выдаче не могут удовлетворяться автоматически. Деяние, которое, по белорусскому Уголовному кодексу, считается наказуемым, в России может вовсе не относиться к преступлению, и наоборот. И, насколько мне известно, у российского правосудия к Суздальцеву никаких претензий не имеется.

Но и это – не самая главная причина не выдавать Суздальцева в Минск. Мы наблюдали множество случаев выдачи в Белоруссию местных оппов. Были и достаточно резонансные примеры. Но все эти оппы – граждане самой Белоруссии, а он – гражданин России, не имеет и никогда не имел белорусского гражданства. Соответственно, его выдача не соответствует не только межгосударственному соглашению, но и УК и даже Конституции России, которая прямо запрещает выдачу российских граждан иностранным государствам, причем этот запрет закреплен в одной из тех глав, пересмотр которых возможен только через принятие новой Конституции Российской Федерации Конституционным Собранием либо всенародным голосованием.

Не сомневаюсь, что Лукашенко очень хотелось бы, чтобы его давнего врага судил белорусский суд, который бы отправил его отбывать наказание в белорусскую же тюрьму. Но, увы, даже в случае, если удастся доказать причастность Суздальцева к каким-то преступным деянием уже по российскому законодательству, то и в этом случае судить его может только российский суд – об этом тоже есть статья в УК. Каким бы дружественным ни было государство, своих Россия на чужой суд не отдает, и никто ради него ключевые положения Основного закона менять тоже не будет.

Вероятно, какой-то разговор с российскими правоохранителями и мог иметь место, но для радости белорусских пропагандистов, уже видящих политолога в СИЗО местного КГБ – оснований нет. Появление его там вызовет падение рейтинга власти в России. Недовольны будут и либералы (отдали на расправу независимого эксперта), и патриоты (в этой среде вообще хватает тех, кто согласен с Суздальцевым в отношении того, что Лукашенко искусственно тормозит интеграцию, и это пора прекращать). Антибелорусские отношения это только усилит.

Что касается Суздальцева, то он во многом был не прав. Главная его ошибка – в ставке на прозападную оппозицию.

«Вся моя деятельность как политолога и заключается в увязывании, сшивании двух господствующих геополитических векторов, кроме тренда Лукашенко, на белорусском политическом поле — западном и восточном, — говорил он в 2005 году. — При достижении какого-то консенсуса между Вашингтоном, Брюсселем и Москвой демократизации Беларуси был бы дан такой мощный толчок, с которым режим был бы вынужден считаться».

В те годы еще как-то можно было рассуждать о подобном «сшивании» и «консенсусе», хотя и тогда подобные мысли казались нереализуемыми из-за диаметрально противоположных интересов двух сторон и того, что вся белорусская оппозиция десятилетиями кормилась и воспитывалась исключительно западными интересантами.

Если бы тогда удалось реализовать идеи Суздальцева – в Минске бы появилось подобие Пашиняна, которое в самый неподходящий момент сменило геополитическую ориентацию. Теперь же, когда отношения между Россией и Западом вошли в стадию непрямого военного столкновения, такие иллюзии стали вредными для интересов самой России, а опальный политолог, находящийся под влиянием собственных обид, так и не успел этого осознать и пересмотреть свои взгляды.