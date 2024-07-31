«Выдавливают наши войска из посадки за посадкой», – офицер СБУ признал успех тактики русских

Анатолий Лапин.  
31.07.2024 13:04
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Украине не хватает боеприпасов, несмотря на возобновление американской военной помощи, а Россия тем временем использует успешную тактику выдавливания ВСУ с занятых позиций малыми группами.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности обороне и разведке Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не хватает боеприпасов, несмотря на возобновление американской военной помощи, а Россия тем временем...

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«Они применяют тактику ползучих пехотных штурмов, когда они подъезжают на какую-то дальность, их техника подвозит, а потом они начинают небольшими группами в три-пять-десять человек заходить в посадки и потихоньку отжимать эти посадки.

Постепенно эта тактика уже показала, когда они заняли посадки, потом завели туда артиллерию, подтянули ФАБы, и так посадку за посадкой начинают выдавливать наши войска за счет своего преимущества в средствах поражения.

Тут у нас есть проблема в том, что не хватает боеприпасов. Да, нам дают намного больше, чем до того, пока был проголосован пакет помощи на 60 миллиардов, но все равно, по нашим оценкам это 45-50% от того, что нам нужно для нормального ведения боевых действий», – заявил Костенко.

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