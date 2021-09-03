Выделенные американцами Украине финансовые крохи растащат «соросята» – эксперт

03.09.2021 19:31 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Обещанные правительством США деньги «на демократию» для Украины, о чём поспешили похвастаться в Киеве – обычная поддержка собственных грантоедов, при том, что в этом году сумма даже ниже, чем раньше.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил завотделом трансатлантических исследований Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Сергей Толстов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти 463 млн – это даже немного ниже обычной стандартной суммы. Дело в том, что эта помощь, которую они высчитывают – это регулярная помощь, которая предоставляется ежегодно Украине с 2014 года, хотя определенные суммы предоставлялись и при Януковиче в меньшем объеме. Это идет поддержка определенных перестановок в министерствах, это идут программы определенным министерствам и ведомствам. Помните генпрокуратура и Шабунин, которого Луценко стенал по поводу того, что Шабунин съездил, институционные преобразования, повышение дееспособности, поддержка различных демократических различных грантов, поддержка неправительственных организаций, оплата подготовки законопроектов, оплата создания наблюдательных советов в энергетических компаниях. Это туда пойдёт», – объяснял Толстов. «Это меньше, чем выделялось обычно, – повторил экономист. – Обычно выделялось 500-600. Это немножко меньше, но это те регулярные статьи, которые ничего удивительного не представляют». «Если посмотреть пресс-релизы по финансовой поддержке Украины, которые раньше публиковались Госдепом чуть ли не ежегодно, то там все эти суммы есть с указанием источников программ, по которым они распределяются. Тут нет ничего удивительного. Это продолжение регулярной практики», – констатировал Сергей Толстов.

Отметим, в совместном заявлении США и Украины, опубликованном на сайте Офиса украинского президента Зеленского, указано, что данная сумма выделяется для помощи развития «программ, ориентированных на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу».