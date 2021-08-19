Выдрин: «Крымская платформа» оказалась пустышкой

19.08.2021 17:14 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Создаваемая Киевом «Крымская платформа» – это форма без содержания, пустышка, которая лишь выглядит красиво. Этот саммит позволяет президенту Украины провести пышные встречи участников мероприятия, но не решить проблемы.

Об этом в эфире интернет-канала «Спутник на русском» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-соратник Юлии Тимошенко киевский политолог Дмитрий Выдрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт сравнил готовящийся саммит с туфлями на платформе.

«Во время моей молодости, в то время, очень популярны были туфли на платформе. Очень красивые и очень неудобные. Вот, эта платформа, «крымская», она в какой-то степени для кого-то красивая, но мне кажется, для очень многих неудобная. Поэтому, прежде всего, помните анекдот, «прежде всего это красиво». Лидер Украины, который исходил из целесообразности проводить или не проводить, наверное, сделал ставку на красоту мероприятия, красоту встреч и провожания, прилетов и отлетов. А по содержанию, честно говоря, как пытающийся иногда думать философ, я пока не увидел содержания», – сказал эксперт.

Он говорит, что для него существует три типа саммитов или встреч.

«Есть встречи, которые обогащают участников друг друга. Технологиями, знаниями, информацией. Есть встречи, которые создают проблемы друг другу, когда проблемы перебрасываются как горячая картошка от одного участника другому. А есть встречи, которые создают иллюзии решения проблем, а потом заканчиваются тем, чем я говорил – перебрасыванием горячей картошки. Так вот, этот саммит явно относится к двум последним. Я не вижу здесь участников, которые не только могли бы, а главное, хотели бы поделиться друг с другом.

Я уж не говорю материальными ресурсами – хотя бы какими-то духовными, моральными, культурными ресурсами. Никто делиться не будет, но перебрасывать проблемы друг другу будут. Поэтому для меня это красивая платформа-пустышка. Если нет содержания, значит, форма пуста», – заявил Выдрин.