Выдворенный из ОПЗЖ депутат устроил грандиозный скандал в Мариупольском горсовете

30.06.2021, Мариуполь , Вадим Москаленко

Новости Украины

ОПЗЖ – это «партийка» по разворовыванию бюджета, а таким её представителям, как депутат Верховной рады Наталья Королевская и мариупольский руководитель данной фракции Владимир Клименко, не место в украинской политике вообще.

Об этом во время заседания Мариупольского горсовета заявил депутат Максим Ткач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выйдя на трибуну, Ткач объявил, что его выдворили из фракции ОПЗЖ. Причиной исключения стало «недопустимое, неприемлемое и откровенно хамское поведение депутата».

«Максим Ткач, находясь на отдыхе в Турции, похвастался в рабочей переписке бюджетной депутатской комиссии, что не платит налоги. Далее Максим Ткач в сообщении подтвердил, что не платит налоги и посмеялся над депутатами от «Силы Людей», которые их платят. «Вы умны, поэтому платите налоги, а я со своим талантом и умом – нет! Так кто из нас умный?» – заявил депутат от «ОПЗЖ» Максим Ткач», – уточняет местный сайт «0629».

В связи с увольнением Ткач особо не огорчился, однако разразился яростной обличительной речью. По его словам, проходное место в списке ОПЗЖ на местных выборах стоило 70 тысяч долларов, при этом конкретно в Славянске этот процесс курировала его однопартиец, депутат Верховной рады Наталья Королевская.

«Дорогой избиратель, сделай выводы, я из внутренней кухни, мы сегодня должны политически похоронить ОПЗЖ в нашем городе. Таким людям, как Клименко и Королевская, не место в украинской политике, в какой бы партии они дальше не были. Наша задача не допустить в политику партию, подобную ОПЗЖ, которая превратилась в партийку по разворовыванию городских бюджетов Украины. И это происходит под руководством Королевской по всей Донецкой области», – истерил Ткач.

В конце своей речи он пригласил Владимира Клименко на перекрестный допрос на полиграфе.