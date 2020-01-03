Выдворенный на Украину журналист: ФСБ завладела электродинамическими процессами в мозгах крымчан

03.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывший крымский журналист Евгений Гайворонский, который спустя пять лет работы в российском Крыму резко переориентировался и стал славить Украину, заявляя об «аннексии полуострова», выдворен на территорию «незалежной».

Как сам он заявил в эфире финансируемого Госдепартаментом США радио «Крым. Реалии», российские силовики депортировали его до окончательного решения суда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гайворонский, добравшись до Киева, стал оправдываться, что в 2014-м году на камеры российских телеканалов радовался воссоединению полуострова с РФ – потому, что находился под воздействием «облучателей ФСБ» и, как только отошел от этого воздействия, сразу же уверовал в Украину.

«Это мое выступление является доказательством того, что Россия применила против крымчан психотропные технологии. Потому что сейчас уже любой нейрофизиолог скажет, что все процессы в человеческом мозгу электродинамические.

Сейчас существуют приборы, которые считывают частоту. Соответственно, существуют приборы, которые могут эту же частоту передавать. Это элементарно.

Допустим, посадим какого-нибудь человека под такой прибор и скомандуем ему думать: «Крым – Россия навсегда» и прочие лозунги. Запишем эту частоту, а потом будем ее излучать.

Я лично видел большие черные машины с надписью «спецсвязь ФСБ» – и на которых черные такие большие трансляторы стояли на крышах.

Поэтому, я думаю, что это в том числе и последствия такого излучения. И этот мой ролик на НТВ, он является доказательством такого грубого ментального геноцида России против Крыма», – заявил Гайворонский, который, по некоторым данным, страдает тяжелой формой наркомании.

Он также добавил, что теперь, оказавшись на «свободной территории», намерен получить от России круглую сумму компенсации за «облучение»: «Я понимаю, что у меня есть железные основания подавать в ЕСПЧ. Я хочу против Российской Федерации подать иск миллионов на пять долларов. Четыре миллиона я хочу отдать детям, которых отцы погибли в АТО и событиях, связанных с Крымом».

Напомним, в декабре этого года Ялтинский городской суд принял решение о выдворении Евгения Гайворонского с территории Российской Федерации. Причиной стал тот факт, что журналист получил свой паспорт с нарушениями и его гражданство было аннулировано.