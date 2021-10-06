«Выдворим этих, приедут дикие и не привитые» – эксперт выступил против депортации мигрантов

06.10.2021 23:41 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Массовая депортация нелегальных мигрантов на данный момент сыграет России во вред, поскольку в результате, вместо адаптированных к жизни в РФ за два года пандемии иностранцев, их сменит новая волна, не знающих ни языка, ни норм жизни в российском обществе.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава профсоюза трудящихся мигрантов РФ Ренат Керимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что власти ведут речь о выдворении исключительно нелегалов, которые не удосужились за два года должным образом зарегистрироваться. На каком законном основании их надо оставлять, Керимов не пояснил.

«Если это произойдёт, это будет неразумно, не по-государственному, потому что уедут люди, у которых есть определённые навыки, это люди, которые здесь два года уже работают, потому что границы закрыты с 15 марта 2019 года. Они здесь два года, даже те, кто приехали, не зная русский язык, уже выучили русский язык, они здесь адаптировались, они примерно знают, как себя вести в метро. Если этих сейчас отправить – ещё непонятно, как отправить, потому что нет логистики соответствующей, какими средствами доставки мы их отправим в Ташкенты, Самарканды, Душанбе и другие города и веси? Предположим, откроются новые маршруты, вот эти уедут, а приедут новые, которые по-русски знают плохо, у которых навыков работы в строительстве и других секторах нет, которые не адаптированы к условиям РФ», – сказал глава профсоюзов. «К слову сказать, они в период пандемии привиты «Спутником Лайт» за 1300 рублей – вместо того, чтобы дать им какой-то статус, например, я бы им дал всем статус на временное проживание, сейчас их нужно всех изловить, выявить, отправить восвояси, а вместо них набрать ещё больше. Новых, неадаптированных, не привитых. Нормально ли это?» – рассуждает Керимов.