Выдворить беглых либералов в Россию и закупорить там – бежавший из РФ Пономарёв

Новости Украины

Уезжающие из РФ люди портят статистику настроенных оппозиционно по отношению к властям людей.

Об этом в эфире телеканала «UATV» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев – единственный, кто голосовал в парламенте против воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Наша задача конкретная, очень прагматическая и очень прикладная – нам нужно, чтобы как можно меньшее количество россиян из России уезжало, а как можно большее количество россиян, которые настроены оппозиционно, организовывали бы борьбу там, или хотя бы не уменьшали в процентном отношении количество людей, настроенных к Путину оппозиционно», – поделился планами Пономарёв.

Что касается проживающих в ЕС соотечественников, которых травят за то, что они русские, либерал считает, что эти люди сами себе придумывают проблемы.

«Если у человека пусто в голове, то у него будет пусто в голове, вне зависимости – побывал он в Европе, не побывал он в Европе. Вопрос не быть, а вопрос погружаться внутрь среды, когда ты погружаешься внутрь среды, ты начинаешь её чувствовать, от того, что не смотрел на неё, со стороны ничего не произошло. Более того, если человек попадет в ситуацию – неподготовленной эмиграции, у него действительно возникает большое количество бытовых сложностей. Были примеры россиян, которые живут в Литве или Латвии? Ну кто себя так ведёт, про то, что вы говорили? Люди, которые не находят себя в той жизни, которая складывалась после распада СССР. И они, естественно, связывают свои жизненные проблемы – экономические, социальные проблемы, не с тем, что они чего-то не могут, или там что-то в консерватории поменять, а с внешними факторами, потому что это гораздо проще поменять, и именно поэтому они начинают говорить про всяких англосаксов и так далее. Корни лежат совершенно в другом месте», – рассказывал проживающий на Украине экс-депутат.