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Власти Сербии обеспокоены тем, что российские релоканты могут примкнуть к акциям протеста прозападной сербской оппозиции.

Об этом в интервью иноагенту Радио Свобода заявил сербский журналист Александр Джокич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это достаточно большая цифра. Если 10 тыс людей присоединятся к сербским демонстрантам в какой-то момент – это добавит протестам 10%. Пока протесты не идут, но в прошлом году они были массовыми — до 60 тыс. Сербские власти, в первую очередь, заботятся о себе и боятся такого развития событий», – сказал Джокич.

Юрист-релокант Дмитрий Захватов допускает, что власти Сербии могут поступить так же, как власти Грузии – и мягко выдавить из страны наиболее активных релокантов или создать для них невыносимые условия.

Пока «пострадали» пятеро. Илья Зернов, который замазывал на стене граффити «Смерть Украине», Елена Копысова, подписавшая письмо осуждающее Россию, от имени всех эмигрантов, организатор «антивоенных концертов» Евгений Иржанский, а также Петр Никитин и Владимир Волохонский. Захватов полагает, что «жертвы» были выбраны «рандомно».

«Когда вы слышите слова «большая депортация», вы представляете себе, как в грузовые вагоны грузят всех русских, проводят полицейскую операцию: 5 тыс человек в 40 составов – и всех отправили в Сибирь. Ничего подобного в Сербии произойти не может просто в силу ее географического положения», – рассуждала вырусь.

Он полагает, что выдворить релокантов из Сербии помешает тот факт, что она окружена членами или кандидатами в члены ЕС и НАТО, а также компромат, которым угрожают сербским чиновникам США. Юрист убежден, что именно Вашингтон инициировал отставку министра-русофила Александра Вулина.

При этом Захватов признает, что «российская пропаганда в Сербии сильна», и большая часть населения воспринимает конфликт на Украине так же, как россияне.