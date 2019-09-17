Выдыхаем: Выборов в Донбассе не будет, Зеленский = Порошенко

17.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Страны Запада, у которых есть свои интересы, начинают подталкивать Украину к выполнению Минских соглашений по формуле Штайнмайера, Киев ищет свои трактовки, чтобы избежать невыгодного для самостийников сценария.

Это следует из заявлений нового главы МИД Украины Вадима Пристайко, сделанных в эфире ток-шоу «Свобода слова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лучшим нашим союзником была бы наша армия и наш собственный флот. Это были бы наиболее надежные наши союзники, и не пришлось бы ни на кого опираться. Реальность такова, что мы вынуждены просить помощи у наших иностранных партнеров, у кого действительно есть свои собственные интересы, мы не будем этого скрывать, мы это понимаем. Наша задача – каким образом мы обойдем те интересы и пожелания наших партнеров, чтобы максимально учесть наши собственные желания и наши собственные интересы. До определенного времени «Минск» был тем компромиссом, который позволил остановить наступление на нас, на который у нас не хватало Вооруженных Сил, чтобы остановить. К сожалению, мы должны понимать, что так будет двигаться и далее», – сумбурно пытался объясниться Пристайко.

«Часть этого плана, формулы Штайнмайера – это так называемая политическая часть, которой россияне уделяют очень много внимания, пытаясь использовать этот механизм для того, чтобы насадить нам в Украине определенную структуру власти, которая бы учитывала их интересы. Наше задание – сделать таким образом, чтобы наша власть была одинаковой на всей территории Украины, чтобы вся Украина, большая, развивалась вся по нашему собственному видению и нашим цивилизационным проектам, которые мы себе определили», – раскрыл он цель Киева.

При этом Верховная Рада вновь намерена проголосовать за закон об особом статусе Донбасса, не выполнявшийся ранее, но дававший Киеву повод говорить о «приверженности к Минским соглашениям» (извратить которые, как следует из слов Пристайко выше, теперь попытается и режим Владимира Зеленского).

«Закон заканчивается 31 декабря этого года, и в этой связи все равно нам придется принимать решение. Нам всем – Украине и нашим законодателям, чтобы обновить этот закон или принять новый», – сказал министр.

По словам Пристайко, Украина считает, что проводить выборы в Донецке и Луганске до взятия их под контроль украинской армией нельзя.

«Мы рассчитываем, что оценкой ОБСЕ будет такая позиция – что, если с территории не были убраны (вооруженные формирования), то они должны сказать, что они не могут проводиться в таких условиях. Если вооруженные формирования останутся на нашей территории, то они должны сказать: «Нельзя проводить выборы при условиях», если партии политические не допущены, так же должны, также должны сказать, что они не отвечают высоким стандартам. Могли ли журналисты попасть на каждый участок и убедиться, могли ли наблюдатели, условно говоря, из Канады, приехать и проверить насколько это происходило. Это и есть те критерии, в соответствии или несоответствии с которыми и будет засвидетельствовано ОБСЕ и сказано: «Нет, выборы не были проведены в соответствии со стандартами, потому закон о статусе не может вступить в действие», – сказал министр.

«Есть условная формула Зеленского. Формула Зеленского говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания, в первую очередь, нашего народа. Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек. Это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами к до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, мы можем построить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней, перерегистрироваться, чтобы получить ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать, чтобы человек мог приехать один раз в год. И такие шаги. Это и есть основа условной формулы Зеленского, в конце которой стоит, что если мы в ближайшее время не сможем все эти меры применив, развязать проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым, другим, радикальным мерам. На все про все у нас есть от полгода до года. И формула Зеленского заканчивается фразой о том, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры», – заключил Пристайко.