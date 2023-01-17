«Выглядел удрученным»: очевидец рассказал, что увидел на лице Зеленского 24 февраля

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Появились подробности о встрече 24 февраля после введения Радой военного положения с президентом Владимиром Зеленским в его офисе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, присутствовавший на встрече в качестве главы парламентской фракции партии «Голос».

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«Мы были в ситуативной комнате, где силовики информировали [секретаря СНБО] Данилова, который председательствовал, если можно так выразиться, на этом заседании о текущем положении дел: потерях, обстрелах, достаточно быстром продвижении вражеских сил, особенно на некоторых направлениях, прежде всего на юге. Кто-то был более растерян, кто-то менее растерян. На самом деле здесь даже корить людей, которые были в растерянном состоянии, нет смысла. Каждый пытался принять для себя новую реальность, в соответствии с ней построить свои планы и обрести ту меру пользы, которую он может принести общему делу. Что мне лично импонировало, когда появился Зеленский – он не выглядел растерянным», – сказал Рахманин.

Впрочем, тут же политик дает уже несколько иную другую информацию.

«Он [Зеленский] точно не выглядел бодрым. Понятно, что он выглядел удрученным, это вполне понятно. У меня такое даже впечатление было, чувствовалось, что его почти физически придавила та ответственность, которая упала на его плечи. Я думаю, что полную ответственность свою как президента он почувствовал только во время войны», – отметил депутат.

Кроме того, он поделился своим впечатлением, ощущал ли Зеленский страх.

«Страха не почувствовал и не увидел. Я сейчас выношу за скобки предположение, что он хороший актер», – добавил Рахманин.