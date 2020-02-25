Выгнанный из партии Зеленского депутат сдал всех

25.02.2020, Киев, Игорь Петров

При Владимире Зеленском на Украине процветает коррупция в самых верхах власти – руководство фракцией «Слуга народа» осуществляется в ручном режиме из офиса президента, лояльные депутаты получают от 5 до 15 тысяч долларов в месяц в конверте, но денег на всех уже не хватает.

Об этом в эфире канала Эхо Киева заявил народный депутат Украины 9-го созыва Антон Поляков, которого исключили из фракции «Слуга народа» в ноябре 2019 года за отказ голосовать по законопроектам, относительно которых есть общее решение фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – крупная компания, 250 человек. С непонятным руководством, которое не понимает, как управлять этими людьми. Они все куда-то как «Лебедь Рак и щука» гребут. В итоге они даже не могут определиться, кто они как политики, какая у них направленность, кто они на самом деле, к какому они принадлежат лагерю, какая у них программа.

Огромное влияние на фракцию оказывал Андрей Богдан. Непосредственно даются указания из Офиса президента.

То, что Богдан влиял на фракцию – факт. Перед ним отчитываются и депутаты, и Арахамия. Он пытается взять под свой контроль и главу Верховной рады, Разумкова. Тот, естественно, этого не воспринимает и сопротивляется. Он и меня вызывал на ковер, Андрей Богдан спрашивал, почему я не голосую синхронно с фракцией.

То есть в офис президента депутата вызывают за голосование. Это уже антиконституционно. Что, я должен отчитываться за свои голосования? И при этом присутствует глава фракции, глава партии, глава Верховной Рады», – сказал Поляков.

«Доказательств у меня нет, но мне очень многие из фракции говорили, что им раздали конверты. Это факт. Я не видел, как кому-то там в руки дают или не дают.

У нас в Раде есть кабминовская ложа, за ней есть дверь, кулуары, куда журналисты не могут попасть. По очереди туда старшие группы (это 15 человек) заходят, и им там раздают. То есть прямо в Верховной Раде.

Я не могу это подтвердить, если бы у меня были доказательства, я бы это озвучил. Ко мне никаких предложений с конвертами не поступало – боятся, что я запишу и сдам», – добавил Поляков.

Размер «гонорара» зависит от положения депутата. На всех денег в настоящее время уже не хватает.

«Пять обычному депутату, 10 – заместителю главы комитета или заместителю главы фракции, 15 – главе комитета. Оговаривалось, что каждый месяц.

Сейчас внутри фракции «Слуга народа» ходят слухи, что не всем сейчас дают, не хватает денег. Видно, доноры у них иссякли. Я заметил, те люди, против которых не подписывал представление на снятие неприкосновенности генпрокурор, почему-то работа резко возобновилась, по депутату Приходько, который два миллиарда гривен из аграрного холдинга украл. Он с сентября по конец декабря не подписывал это представление, оно готовое у него на столе лежало. Он мне это подтверждал, подтверждал это на фракции прилюдно, подтверждал в письменном виде. Есть коррупционные риски. Возможно, есть версия, что Приходько, фигуранты этого дела, просто финансируют «черную кассу» «слуг», их не трогает генпрокурор, который от «слуг».

Исходя из этого то, что сейчас дело Приходько сдвинулось, то у меня есть предположение, что это как-то связано с тем, что надо снова надавить. Не хватает денег чтобы раздавать «слугам», а впереди – голосование за землю. Надо ж как-то проголосовать. Сейчас дают только части депутатов, главам комитетов, заместителям фракций, приближенным. На всех не хватает», – сказал Антон Поляков.