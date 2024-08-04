«Выгоден всем, кроме Украины»: в Киеве дали оценку американо-российскому обмену заключенными

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В Киеве продолжаются рефлексии на тему состоявшегося на днях самого масштабного обмена заключенными между США и ФРГ с одной стороны, и Россией – с другой.

По мнению бывшего чиновника Мининформполитики Украины, а ныне директора работающего на западных грантах НГО «Институт постинформационного общества» Дмитрия Золотухина, от этого обмена «выиграли все, кроме Украины».

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Согласно оценке Золотухина, высказанной им в колонке для киевского издания «Лига», нынешний президент СЩА Джо Байден – «очень удобный партнер для Путина», а при Дональде Трампе такое соглашение казалось бы почти невыполнимым

Золотухин связывает уступчивость демократической администрации с логикой предвыборной борьбы и ноябрьскими выборами президента США,

«Почему Путин пошел на соглашение с Байденом именно сейчас, предоставив Байдену и Харрис такое политическое усиление? Гершкович был задержан 29 марта 2023 года. Пол Уилан сидел с декабря 2018 года. Красиков сидел с 2020 года. Очевидно, что Гершкович был взят в заложники, чтобы усилить переговорную позицию. Так же как раньше баскетболистку Грайнер и израильтянку Нааму Иссахару. Очевидно, что соглашение конструировалось много месяцев. Причем, как сказал Джейк Салливан на вчерашней пресс-конференции, Украина и украинский кейс вообще не существовали в этом процессе. Это была абсолютно параллельная деятельность Белого Дома и лично Байдена и, в сущности, Билла Бернса. Но реализация соглашения случилась именно тогда, когда после значительного ослабления позиций демократов и кризиса со снятием Байдена с гонки, Трамп начал уступать позиции», – пишет украинский грантоед.

Парадокс ситуации, по его мнению, заключается в том, что «такое соглашение для Путина мог сконструировать исключительно Байден». При Трампе же «россияне не смогли бы получить своих шпионов одновременно из Германии, Словении, Норвегии, Польши и США».

Золотухин считает, что «Трамп не смог бы убедить Берлин в том, что необходимо расширить рамку и войти в нравственно сложный ценностный конфликт по освобождению убийцы на велосипеде».

«По сути, говоря о том, что все европейские государства осуществляют политику в фарватере Вашингтона, Путин, якобы, критикует их, хотя другая конфигурация была бы для него гораздо труднее», – продолжает украинский экс-чиновник.

«Выходит, что Байден – это очень удобный партнер для Путина. Ибо, при Трампе такое соглашение казалось бы почти невыполнимым. И, если бы Путин отложил финализацию до выборов в США, кто знает, каким образом сложились бы звезды», – резюмирует он.