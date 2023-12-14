«Выгодней победить русских под Херсоном, а не Берлином» – экс-премьер Литвы

Запад медлит с помощью, которая могла бы помочь Украине одержать военную победу над Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Европарламента, экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И для Литвы, и для всего Запада гораздо более эффективно и удобно победить Россию возле Херсона, а не где-нибудь возле Варшавы или еще, не дай бог, возле Берлина.

Это простая логика, поэтому то, что Запад все еще медлит с такой помощью, которая помогла бы Украине не только не проиграть, но помогла бы и выиграть эту войну – это большая стратегическая ошибка Запада, которую нужно исправлять», – заявил Кубилюс.