«Выгодные инвестиции»: финский премьер требует продолжать поддержку Киева

Страны западного блока должны продолжать военную поддержку Украины, потому что в конце концов потери России из-за войны и её последствий окажутся выше.

Об этом в ходе своего выступления перед Европейским парламентом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны выразить нашу поддержку Украине сейчас, чтобы она выиграла эту войну, и в то же время укрепила наши собственные оборонительные возможности. Важно, чтобы мы предложили Украине надёжный европейский путь продвижения вперёд. Расширение ЕС является геополитической необходимостью, и вопросом безопасности.

Украина продемонстрировала способность защитить себя, и решимость украинского народа остаётся высокой. Стойкость и решительность представляют собой серьёзную проблему для интересов России», – отметил Орпо.