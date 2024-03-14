«Выгодные инвестиции»: финский премьер требует продолжать поддержку Киева
Страны западного блока должны продолжать военную поддержку Украины, потому что в конце концов потери России из-за войны и её последствий окажутся выше.
Об этом в ходе своего выступления перед Европейским парламентом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны выразить нашу поддержку Украине сейчас, чтобы она выиграла эту войну, и в то же время укрепила наши собственные оборонительные возможности. Важно, чтобы мы предложили Украине надёжный европейский путь продвижения вперёд. Расширение ЕС является геополитической необходимостью, и вопросом безопасности.
Украина продемонстрировала способность защитить себя, и решимость украинского народа остаётся высокой. Стойкость и решительность представляют собой серьёзную проблему для интересов России», – отметил Орпо.
Финский премьер подчеркнул, что в конечном итоге расходы России всё равно окажутся выше.
«Поддержка Украины является не только моральным императивом, но и стратегической необходимостью. Стоимость военного успеха России намного превысит инвестиции, необходимые для военной поддержки Украины.
Представьте, что произойдёт дальше, если Россия добьётся успеха. Я утверждаю, что каждый евро, потраченный на Украину сегодня – это низкая цена по сравнению с альтернативными затратами если Россия победит», – резюмировал премьер.
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