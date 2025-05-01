Лишь в тесном сотрудничестве с БРИКС страны Африки смогут сбросить с себя кандалы неоколониализма.

Об этом, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Африка вот уже много веков подряд подвергается разграблению и порабощению со стороны европейцев. И главной проблемой для народов Африки стало обнаружение французами лекарства от малярии в 1820 году. Казалось бы: почему?. Но до этого болотная лихорадка была основным препятствием продвижения европейцев вглубь Чёрного континента.

И если в то время Россия только отбилась от коллективного Запада в Отечественной войне 1812 года и готовилась встретить Нулевую мировую, то африканскому континенту только предстояло осознать всю опасность белого человека». Ведь Африка до сих пор является сырьевым придатком для Запада и выполняет для него функцию бесплатной рабочей силы, плантации и рудника.

Но Африка может вырваться из этого порочного круга только в содружестве с антиколониальными силами, как, например, во время активного сотрудничества СССР со странами континента. В те времена советский народ очень активно принимал участие в развитии Африки. После Великой Отечественной войны Советский Союз установил дипломатические отношения практически со всеми африканскими странами, чтобы как можно скорее оказать им помощь и способствовать их торгово-экономическому развитию.

Благодаря Советскому Союзу во многих странах Африки были созданы свои собственные национальные вооружённые силы, чтобы отстаивать свой суверенитет перед Западом. Во многих африканских странах СССР возводил инфраструктуру, строил промышленные предприятия, электростанции, нефтеперерабатывающие, машиностроительные и металлургические заводы. Советский Союз всё это закреплял знаниями и строил в Африке школы, создавал учебные и исследовательские институты и центры. Даже принимал в своих учебных заведениях много африканцев, а в 1960 году даже построил в Москве Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Всё это стало возможным благодаря смене мирового вектора по итогам Второй мировой войны. Поэтому для второго толчка Африки как никогда подходит современная эра перемен, когда однополярный мир рушится и ему на смену приходит другой порядок, который выбирает Африка. Мир, где всё больший политический вес принимают Россия и Китай, а не бывшие западные метрополии.

В эпоху глобальной трансформации БРИКС становится ключевым игроком в формировании нового миропорядка. Объединение уже включает в себя не только Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но и ОАЭ, Иран, Эфиопию, Египет и Индонезию, принимая новое название БРИКС+.

Это охват почти трети поверхности суши и почти половины населения планеты, что с учётом новых стран-партнёров – Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды, Боливии, Нигерии и будущих стран-наблюдателей – Алжира, Турции и Вьетнама – сделает из БРИКС+ абсолютного лидера на международной арене.

Именно поэтому Африка обращает всё больше внимания на БРИКС, ведь экономические выгоды от партнёрства с объединением весьма значительны. Взять хотя бы альтернативные механизмы финансирования через Новый банк развития БРИКС, который предлагает свободу от жёстких и хищнических условий МВФ и Всемирного банка.

Запад больше не является ключевым партнёром и никогда не был надёжным. В то же время страны БРИКС активно сотрудничают между собой и демонстрируют отличные рабочие отношения. Страны финансируют друг друга, строят вместе, развивают экономическое и политическое влияние в мире, сотрудничают в сфере безопасности по борьбе с глобальными угрозами и даже поддерживают культурный и образовательный обмен.

Даже если какие-то страны не входят в БРИКС, а только состоят с ним в партнёрстве, то это всё равно позволяет им более выгодно торговать, а не быть сырьевой базой, рудником, плантацией или огородом Запада. Те же африканские Нигерия и Уганда с их природными ресурсами и сельскохозяйственным потенциалом могут сотрудничать с БРИКС и свободно выходить на рынки Африки.

Членство в БРИКС или партнёрство – в любом случае лучше, чем сотрудничество с Западом, который никогда не заинтересован в процветающем партнёре. Интерес Запада в сотрудничестве с кем-либо – это прибыль и устранение потенциально конкурирующих экономик. Чего говорить про страны Африки, которые всегда были для Запада рынком рабов, плантацией и рудником? Африке не просто выгодно сотрудничать с БРИКС. Ей это жизненно необходимо.

Тот же президент Конго Дени Сассу-Нгессо много раз говорил о желании присоединиться к БРИКС, потому что это имеет большой потенциал для страны. Ведь основой экономики Конго является нефть, алмазы, цинк, медь, фосфориты и драгоценные металлы. Одним словом, добыча, а не производство чего-либо. Да и сама добыча в Конго в основном осуществляется западными транснациональными компаниями, которые также контролируют международные рынки, а добыча их методами часто очень сильно вредит не только экономике, но и экологии Конго, когда токсинами загрязняется вода и воздух, что влечёт за собой ряд врождённых дефектов у детей.

В общем, сотрудничество с БРИКС на примере участи Конго принесёт Африке не только выгоду, но и благополучие. Поэтому такие африканские страны, как Ангола и Зимбабве, смотрят в сторону БРИКС с надеждой, ведь они, будучи членами Сообщества развития Юга Африки вместе с ЮАР, имеют шансы усилить свои позиции на многостороннем уровне.

И если вспомнить влияние СССР на благополучие Африки, то сотрудничество Чёрного континента с таким крупным объединением, как БРИКС, и вовсе поднимает Африку на абсолютно новый уровень. И место России в этом сотрудничестве весьма уникально, потому что очень много африканцев не только помнят добрые поступки Советского Союза и знают русский язык, но и имеют совершенно русское мышление и мировоззрение, приобретённое во время учёбы в СССР и в Российской Федерации.