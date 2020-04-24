«Выгоняйте украинские танки!» – листовки партизан в тылу ВСУ

24.04.2020, Донецк, Михаил Рябов

В занятых украинской армией частях Донбасса неизвестные партизаны распространяют листовки с призывом к местным жителям добиваться вывода бронетехники из населенных пунктов.

Соответствующие снимки опубликовал украинский боевик Роман Доник, выразивший опасения по поводу «агрессивной пропагандистской кампании», которая может привести к нежелательным для ВСУ последствиям.

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«Помогайте украинской армии. Доверяйте армии. Армия, это единственное что защищает нас от русского мира», – взывает обеспокоенный бандеровец к жителям Донбасса.