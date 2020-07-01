Выгораживая Порошенко, майданщик Гончаренко вдруг вспомнил о Конституции

01.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если сегодня правоохранительные органы Украины дотянулись до экс-президента Петр Порошенко, то завтра они могут прийти за каждым.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько дней назад мы праздновали День Конституции. Почему мы это празднуем на уровне Дня независимости? Потому что Конституция – это защита каждого гражданина Украины от беззакония, потому что Конституция – это защита нашего государства, его целостности, границ и суверенитета, верховенства права.

И что мы видим? Мы видим, как на наших глазах в эти дни растаптывается Конституция Украины, и кем? Теми, кто должен её защищать», – заявил Гончаренко.

«Генпрокурор Украины, хоть я и говорил тогда ей в глаза, что она становится генпрокурором «Слуги народа», потому что у неё не повязка на глазах, как у фемиды, а партбилет в кармане, Венедиктова говорит: «Предлагаю пятому президенту Украины доказывать в суде свою невиновность».

Уважаемые друзья, статья 62 Конституции Украины: «Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления». Им начхать на Конституцию, потому что презумпция невиновности в этой стране у нас только для Зеленского и его друзей, а для всех остальных – будем делать что хотим. Особенно когда речь идёт о политическом оппоненте, о лидере оппозиции», – заявил соратник Порошенко.

«Мы будем с этим бороться, и так этому не быть, потому что сегодня они уничтожают Порошенко, а завтра они дойдут до каждого», – пообещал Гончаренко.