Выгораживая преступление ВСУ, Вашингтон обвинил Россию в «операции под ложным флагом»

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Новости Украины

Обнаруженные на территории Донбасса останки убитых ВСУ мирных граждан — это якобы российская спецоперация.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

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Ее попросили прокомментировать обнародованную Следственным комитетом РФ информацию о захоронениях и поинтересовались, можно ли это считать «частью операций под ложным флагом».

«Конечно. Что ж, позвольте мне начать с того, что вчера вы слышали слова президента и сегодня утром госсекретаря Блинкена: мы находимся в окне, где, по нашему мнению, нападение может произойти в любое время, и этому будет предшествовать сфабрикованный предлог, что русские использовать в качестве предлога для начала вторжения», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что эта «тактика использовалась в прошлом», но не объяснила, что имеет в виду и не привела конкретных примеров.

«Таким образом, они могут включать, но не ограничиваться только что упомянутым отчетом, заявлениями о провокации на Донбассе, ложными сообщениями государственных СМИ. Так что, я думаю, вы все должны быть начеку и осознавать этот потенциал: фейковые видео, ложные обвинения в химическом оружии или сообщения о нападениях на российских солдат, которых на самом деле не было. Таким образом, может быть целый ряд ложных флагов и предлогов, которые, как мы ожидаем, предшествовали бы вторжению», – резюмировала Псаки.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. Как проинформировала пресс-служба ведомства, в августе – октябре 2021 года было найдено пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумированы останки 295 гражданских лиц, погибших в в 2014 году после обстрелов со стороны ВСУ.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).