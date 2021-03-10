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10.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Криминал, Политика, Политические убийства, Украина
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Выгораживая убийц. Дело Бузины хотят слушать 25 лет

Новости Украины

Сторона обвинения в деле об убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины затягивает рассмотрение дела.

Об этом по итогам очередного судебного заседания в Окружном районном суде Киева по делу праворадикальных боевиков Дениса Полищука и Андрея Медведько, которых обвиняют в убийстве Бузины, заявил адвокат матери убитого Валентины Бузины Артем Захаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы таким образом будем слушать дело, то мы должны слушать его, исследовать доказательства 25 лет. У нас 25 томов и 1,5 года мы исследуем 1,5 тома. Если это так будет происходить, то это очень долгий и несправедливый процесс.

По этому поводу мы, конечно, будем реагировать. У нас уже подан один иск в ЕСПЧ. Вероятно, надо будет принимать решение о подаче еще одного иска. Надо организовать судопроизводство так, чтобы обеспечить рассмотрение в разумные сроки. Не может такое дело рассматриваться такой огромный промежуток времени», – сказал адвокат.

По его словам, обвиняемая сторона подает многочисленные ходатайства, что очень затягивает процесс.

«Их тактика – в том, чтобы как можно дольше затягивать судебный процесс, перегрузить его документами, перегрузить его какой-то информацией чтобы постоянно тратить время. Если мы во время судебного заседания исследуем 4 документа за 4-5 часов, то представьте себе, сколько мы будем исследовать 25 томов. Так мы не рассмотрим дело никогда», – сказал Захаров.


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