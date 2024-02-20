Выгребайте свои арсеналы и давайте все нам – киевский политолог

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Украина дает странам Европы время, поэтому они должны не задумываясь опустошать свои арсеналы и дать Украине все, что осталось.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский политолог Игорь Рейтерович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европе нужно думать сейчас не о собственной обороне, хотя они действительно тут очень сильно зашевелились, а об одном простом моменте – выгребайте сейчас все арсеналы, даже те, которые, как канцлер Германии говорил: «У нас там что-то осталось, мы же не можем все отдать». Отдавайте все, потому что Украина вам дает время. Вы отдайте все, а потом запустите свой ВПК и заполните склады снарядами, БТРами, танками, пушками и так далее», – сказал эксперт.

«Ну, почему Дания, которая в сравнении со многими европейскими странами… вопрос не в размере, вопрос в том, что она находится не в лучшем состоянии, то есть она с той стороны, куда Россия может пойти в Северную Европу… Дания не находится как, например, Португалия на другом боку Европы, и русские до нее не дойдут. Она делает очень правильный шаг, и все европейские страны сейчас должны последовать этому», – заявил Рейтерович.