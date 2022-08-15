Выгребут все русские, независимо, за Путина они или против – Арестович

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Новости Украины

Все россияне виновны в том, что президент РФ Владимир Путин столько лет находится у власти.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ты гражданин России, то ты выгребаешь карму за 22 года нахождения Путина у власти, даже если ты против него. Почему Марк Фейгин, который активнейший борец против Путина, считает себя виновным за нахождение Путина 22 года у власти? Хотя сколько он сделал в борьбе против Путина, надо ещё поискать. Но люди, которые сидят на диванах, щёлкают телик и говорят – «я не одобряю эту войну». Они не чувствуют вины за то, что Путин находится у власти. Ещё почувствуете. Масса, поддерживающая Путина, должна полной ложкой выхлебать эту поддержку, и вообще создание этой ситуации, когда он столько лет находится у власти. Ценой чего? Или они не видели Грузию, или они не видели Крым 14-го года и Восток Украины, или они не видели Сирию, там, где путинские орлы распиливали людей бензопилами, забивали кувалдами, бомбили госпиталя. Они думали, что просто так можно это делать, безнаказанно? А потом в бюллетене ставить галочки за Путина», – стращал Арестович.