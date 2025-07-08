«Выйти будет невозможно»: армия России формирует два больших котла в Донбассе

Армия России берёт в клещи крупный логистический центр ВСУ в Константиновке и группировку в районе Щербиновки под Торецком.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Станислав Обищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно «The New York Times» писал, что тут проблемки-то с Константиновкой намечаются очень большие. И они правы, потому что Часов Яр на 95-96% примерно на данном этапе освобожден.

После чего следующее наше движение – это занятие высот сразу за Часов Яром, и начинается давление на Константиновку, на крупнейший логистический центр ВСУ в ДНР. Есть ещё Краматорск, который, наверное, самый крупный логистический центр, где до сих пор там используется авиация. Туда вертолеты, периодически даже самолеты умудряются садиться, не всегда нам удается как-то их спугнуть или уничтожить.

А вот в Константиновке огромное количество бункеров, где находится командование большого количества разных подразделений ВСУ. И это будет задача, конечно, достаточно тяжелая, но тем не менее, есть такое оперативное наступление», – сказал Обищенко.