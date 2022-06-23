Выйти из ВТО и гражданство русским в Прибалтике: новые инициативы эсеров

23.06.2022  16:30 (Мск),  Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Прибалтика, Россия, Экономика


Партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму РФ две новых инициативы.

Об этом в кулуарах парламента заявил лидер партии Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму РФ две новых инициативы. Об этом в кулуарах...

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«Одна касается выхода России из ВТО. Я напомню, что месяц назад президент дал поручение правительству оценить, насколько нужно нам членство в этой организации. Сегодня все развитые страны, входящие в ВТО, объявили нам санкции, хотя внутренним уставом они запрещены между странами-участницами. Но это никому не мешает. И зачем нам находиться этой организации», – сказал Миронов.

Партия предлагает также упростить процедуру получения российского гражданства для русскоязычных жителей Прибалтики.

«Для граждан, а к сожалению, «неграждан» трех балтийских государств должна быть возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке. Около миллиона наших соотечественников находятся на территории этих стран и не являются там гражданами — против них практически режим апартеида вводится.

Мы считаем, если у них есть желание вернуться на свою родину, то они должны иметь право получить гражданство РФ в упрощенном порядке», — сказал Миронов.

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