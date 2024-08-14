Тот, кто станет причиной остановки транзита газа через трубу в Курской области, будет вынужден платить огромные компенсации.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спрашивают – почему мы газ не перекрываем. Объясню, почему газ до сих пор идёт. Потому что сейчас все ждут – кто будет причиной того, что газ перестанет поступать по этой трубе.

Если одна или другая сторона станет причиной, российская или украинская, Лондонским судом будут выставлены триллионные убытки, и придётся заплатить. Потому что газовый рынок там работает. Там наши сотрудники «Нафтогаза» сидели, в Судже», – сказал Стариков.