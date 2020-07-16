Выход из минского процесса чреват для Украины большой войной

16.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Заявления украинской стороны о возможном выходе из Минских соглашений не означают, что у Киева действительно есть такие намерения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, объясняя, почему, по его словам. невозможен выход Киева из минского процесса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Просто по одной простой причине – между Россией и Украиной нету правовой базы взаимоотношений вокруг известных всем проблем Востока Украины, кроме Минских соглашений. К ним можно как угодно относиться. Их можно по-разному интерпретировать, что мы и наблюдаем. Но они создают как бы рамку для политического и дипломатического процесса. Пусть даже и такого, который особо никуда не продвигается», – считает Лукьянов.

При этом он говорит, что теоретически Украина может отказаться от взятых на себя в Минске обязательств.

«Просто тогда всё зависает в окончательно непонятной и очень опасной форме. Потому что тогда вообще нет никакой основы. Тогда и война, в принципе, может разгореться заново — одна провокация, другая и дальше понеслось. […]Так вот без минской рамки всё получится настолько в вакууме, что это просто чревато и опасно», – говорит международник.