Выход на границы 91-го – это безнадежная идея, – пропагандист Дроздов

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Возвращение Украины к границам 91-го года – это безнадежная идея, которую понимают и открыто говорят об этом западные эксперты.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, украинской власти пора перестать жить по написанному ей виртуальному сценарию, держа людей в мыльном пузыре.

«Никакого вообще позитивного, ни одного варианта нет – вся позиция на том, что мы настаиваем на границах 91-го года, «Вашингтон пост» пишет так: «Это безнадежная позиция». И добавляют: «Разумные люди понимают, что это нереально». Это добавляют анонимные спикеры из Офиса президента, это добавляют западные эксперты из Центра Карнеги, Института изучения войны и так далее. Понимают, что эта планка сейчас, безусловно, правильна и справедлива, но не имеет потенциала к осуществлению. Ну вот такая ситуация, понимаете? Там никому не страшно выходить за границы мечты и смотреть на реалии, потому что в реалиях тоже есть решения. Понимаете, мир такой, как есть, мы не можем жить в раскраске, не можем жить в комиксе, в виртуале, который генерируется и продуцируется только виртуальщиками. У них по сценарию так-то, так давайте всю страну поведем по виртуальному сценарию. А толку с того, оно так не работает… Но в такой линейной причинно-следственной геополитике и войне возвращение территорий всеми союзниками расценивается как маловероятное. Вот такая база, с которой работает мир. Не потому, что он не верит в победу, что он разочаровался – потому что они – прагматики и хладнокровные люди», – заявил Дроздов.