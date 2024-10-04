Выход на границы ЛДНР для российской армии – ближнесрочная перспектива – полковник СБУ

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Россия заканчивает летнюю военную кампанию, задачей которой был выход на границы ДНР и ЛНР. Эта цель еще не достигнута, но находится в среднесрочной перспективе для ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Летняя военная кампания Вооруженных Сил Российской Федерации вступила в заключительную фазу. По всей видимости, задача стоит – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Все, что касается Запорожской, Херсонской, Харьковской – это давайте не фантазировать, оно слишком далеко, это долгосрочная перспектива – попробуй еще это реши», – рассуждал он.

«Но та перспектива выхода на административные границы, – да, она в ближнесрочной перспективе. Если не принять соответствующие действия и не локализовать фронт, она может состояться. А нам необходимо стабилизировать ситуацию», – заявил Стариков.