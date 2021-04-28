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28.04.2021, Киев
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Выход одним броском». К границам Украины перебрасываются лучшие российские подразделения

Новости Украины

Ольга Козаченко – Россия, несмотря на объявленный ранее отвод войск, вновь перебрасывает к границам Украины новые подразделения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишетгГлавред киевского пропагандистского ресурса Цензор.нет Юрий Бутусов, обслуживающий интересы бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова.

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«Россия готовится к новому витку напряженности и разворачивает новую дивизию близ границ с Украиной. 25 апреля Россия объявила о развертывании новой 20-й мотострелковой дивизии в Камышине и Волгограде, в непосредственной близости от границ Украины, в составе 8-й армии Южного военного округа, в зоне ответственности которой – оккупированный Донбасс.

При этом одно из лучших российских соединений – 56-я десантно-штурмовая бригада переброшена из Камышина в Крым, находится недалеко на базе в Феодосии, а на базе 20-й бригады в Волгограде и Камышине развертывается целая дивизия. Это означает развертывание не менее 4-6 новых батальонно-тактических групп со средствами усиления, которые могут достичь наших границ своим ходом – от Волгограда здесь всего 400 км, от Камышина – 600», – пишет Бутусов.

Также он указывает, что на полигоне Погоново под Воронежем, в 250 км от границы с Харьковской областью, Россия сохраняет лагерь боевой техники 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа. Эту бригаду от границ не отводят, поскольку запланировано ее участие в осенних маневрах «Запад-2021».

«Очевидно, Кремль сделал вывод по результатам подготовки к вторжению, что им необходимо наращивание полностью укомплектованных и боеготовых соединений, которые могут выходить к границам Украины одним броском – по сути за одну ночь с места постоянной дислокации. Чтобы избежать упреждающих заявлений стран НАТО и обеспечить оперативную внезапность», – считает киевский автор.

Также он напоминает недавнее заявление министра обороны РФ, сказавшего, что «сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе», что в свою очередь вынуждает Россию «принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа».

Кроме того, указывает Бутусов, 26 апреля президент России Владимир Путин издал указ о проведении в РФ ежегодных военных сборов резервистов.


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