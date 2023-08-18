Выход РФ из зерновой сделки обернулся трагедией украинских фермеров

Анатолий Лапин.  
18.08.2023 15:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Россия, Сельское хозяйство, Украина


Из-за морской блокады Украины, которую организовала Россия после выхода из «зерновой сделки,» украинских фермеров ждут большие проблемы, с которыми они столкнутся уже в следующем году.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за морской блокады Украины, которую организовала Россия после выхода из «зерновой сделки,» украинских фермеров...

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По мнению эксперта, не имея возможности продать урожай этого года, они остаются без оборотных средств.

«Цена страховки. Никто же не называет цифры, а я думаю, что цена страховки судна, следующего в украинские порты даже по этому коридору, она будет очень сильно завышена. Настолько, что и овчинка выделки стоить не будет.

Мы наблюдаем трагическую ситуацию для украинских фермеров. Порты заполнены зерном, куда его девать в этой ситуации? Боюсь, что настоящие проблемы будут в 24-м году, когда фермеры столкнутся с ситуацией, когда деньги за урожай отбить не удалось, и сеять не на что. Что делать в таких условиях?», – заявил Золотарев.

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