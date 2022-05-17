Выход с «Азовстали» превращается в коридор позора

Новости Украины

Очередные боевики «Азова» в Мариуполе готовы сдаться и выйти со сложенным оружием.

Об этом в своем блоге пишет командир принимающего участие в штурме «Азовстали» батальона «Восток» армии ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно из условий сдачи в плен – не делать фото-видеосьемку. Точка выхода – «наш» тоннель, время выхода – скоро», – отметил комбат.

Сдача в плен боевиков, которые для украинской пропаганды стали символом противостояния с Россией, – это позор, отметил в своем блоге российский политтехнолог Марат Баширов.

«Коридор для сдачи новых сидельцев из-под завода «Азовсталь» открыли. Автобусов для их приема – много. Для Киева – это коридор позора», – считает эксперт.

Ходаковский также подчеркивает, что при этом официальный Киев будет преподносить пленение «азовцев» как свою умелую спецоперацию.

«Как поэтично можно назвать банальную сдачу в плен: «Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины». Иными словами, мы поставили противника в такое положение, что перспектива у него только одна: или смерть, или белый флаг. Судя по всему, выбор пал на второе, осталось только красиво это всё обставить, чтобы подать обществу не в виде поражения, а в виде победы. Вот в этом отличительная черта современного мира с его сползанием из реальности в виртуальность, где, правильно жонглируя словами, можно искажать смыслы, как угодно. Помню, у Визбора было про деревню Новлянки: «А если и бьют – то рукой, а вовсе не заявленьем»… А реальность такова: несмотря на трудности и недоработки начала операции – в честном и упорном бою мы победили противника, имевшего все преимущества: и численный состав, не уступавший нашему, и условия войны, где они в обороне, а мы в наступлении, и город, который должен был стать для нас «вторым Грозным»… Это ещё не победа в войне, но это положительный пример, который имеет немалое значение».

При этом ряд экспертов считает, что пленных боевиков ни в коем случае нельзя будет отпускать по обмену – этого и добивается киевский режим, поддерживаемый Западом.

«Это сейчас важнейший политический момент. Переговоры по судьбе неонацистов «Азовстали» идут сейчас на высшем уровне между Зеленским и лидерами США и Британии. В офисе Зеленского совещания по судьбе «азовцев» шли весь вечер и ночь 16 мая. Каковы цели сейчас? Главное для Киева, США и Британии – это показать, что если кто-то сильно воюет против русских и против России, то его никогда не оставят в беде. И его обязательно вытащат. Важно для США, Британии и киевского режима показать, что можно совершать любые военные преступления и преступления против человечности в отношении русских. И все это будет прощено. В общем, посыл Зеленского, США и Британии – «Убивайте русских как можно больше, и вы будете героями»… Им важно показать, что армии России противостоит героизм армии Украины. Что сила духа украинской армии сильна и переломит силу духа русского солдата. Зеленский готовит грандиозную встречу «азовцам» из «Азовстали» в Киеве. Встречать их планируется как космонавтов, как Гагарина… Сдача в плен на «Азовстали» сейчас активно показывается на ресурсах бандеровского режима как временный период перед обменом. Вообще переход с «Азовстали» в автобусы показывается на украинских ресурсах как спасение героев в результате спецоперации украинских спецслужб. «Мы нагнули Путина и заставляем его отпустить наших героев «азовцев» по обмену» – этот нарратив сейчас активно транслируется. Поэтому главное, чего сейчас добиваются враги России – обмен «азовцев» и других военных с «Азовстали». Поэтому Зеленский и стоящие за его спиной США и Британия предлагают внешне очень выгодные России условия для обмена. Им нужен триумф освобождения и спасения «азовцев». Поэтому Россия должна не обменивать никого с «Азовстали». Никого. Потому что кого бы не обменяли, его обязательно будут показывать, как героя «Азова» из Мариуполя. И на этом будет месяцами строиться антироссийская пропаганда. России надо мыслить более политически. Все бойцы «Азова» и сидельцы «Азовстали» должны стать сидельцами тюрьмы ДНР. Вот это должно быть послание России Украине, которое должно сломить дух к сопротивлению освобождению», – написал в своем блоге политолог Сергей Марков.

При этом уже сейчас сдавшиеся накануне боевики активно дают показания правоохранителям ДНР, где их ждет пожизненное заключение, отмечает военкор Ирина Куксенкова.

«В СИЗО Еленовки началось самое интересное – допросы пленных сидельцев с «Азовстали». Из 214 сдавшихся 144 принадлежат к Нацгвардии. А «Азов» – это что? Правильно, 12-я отдельная бригада Нацгвардии Украины. А там что ни персонаж, то военный преступник… Это Киев наверняка назовет «успешной операцией по эвакуации на пожизненное заключение?», – задается вопросом Куксенкова.