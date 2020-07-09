09.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Выход Украины из «Минска» будет событием чрезвычайным, но не ЧП – Козак


С политической точки зрения Москва готова к любому развитию событий на переговорах по Донбассу, в том числе и к выходу Киева из Минских соглашений.

Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Администрации президента РФ, куратор украинского направления Дмитрий Козак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя заявления президента Зеленского о том, что Украина выйдет из Минских договорённостей, если ничего не добьётся на переговорах в течение года, политик отметил, что в Киеве сами очень туманно представляют, чего, собственно, они хотят добиться.

«Относительно целевых задач на предстоящий год, которые украинское политическое руководство ставит само перед собой, – очевидно, что поскольку все эти задачи и являются предметом переговоров в минском и Нормандском форматах, то все участники переговорного процесса должны понимать, о каких результатах идет речь. Какие конечные цели преследуются Украиной? На каких условиях и через какие механизмы, по мнению украинских коллег, эти задачи могут быть решены?

Уверяю вас, что до сих пор, несмотря на более чем пятилетние переговоры, ни у кого полной ясности по этим вопросам нет. Что имеет в виду президент Украины под планами «B», «C» – мы также не знаем. Сегодня гадать, какой секретный замысел у украинских коллег, не имеет смысла», – заявил Козак.

При этом он подчеркнул, что выход Украины из Минских соглашений будет чрезвычайным событием для всех.


«Но это будет политическим событием, а не ЧП природного или техногенного характера, где нужен заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такого ЧП. С политической точки зрения мы будем готовы к любому развитию событий», – заверил Дмитрий Козак.

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