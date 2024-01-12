Выхода на границы не будет, Украине нужны переговоры – беглый российский либерал

Анатолий Лапин.  
12.01.2024 10:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не может выйти ни на границы 91-го года, ни даже на линию по состоянию на начало СВО, поэтому ей нужны переговоры с Россией. Принуждением к таким переговорам уже занимается российская армия, усилив удары по Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший в США российский либерал Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не может выйти ни на границы 91-го года, ни даже на линию по...

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«Почему сегодня Украине нужны переговоры? Украина не может выйти к границам 91-го года, Украина не может выйти к границам даже до 24-го февраля, которые были. Это реальность. Не признавать эту реальность, продолжать пропагандистскую кампанию, которая какое-то время очень помогала и Вооруженным силам Украины, и народу о том, что Украина побеждает, что Украина выстояла в борьбе против этой варварской агрессии, это очень правильная позиция.

Но в условиях, когда это давление со стороны России наращивается и становится просто опасным… У Путина, по-видимому, нет цели захвата всей Украины. Опыт действия чекистов в других государствах, в других проектах – в Абхазии, в Грузии, Сирии, Молдове, Приднестровье, в той же Украине в начале войны, показывает, что им нужны рычаги. И это довольно дорогой проект – захват целого государства. Его надо финансировать», – сказал беглый либерал.

«Подавить упрямство Зеленского, стойкость украинского народа он хочет и может, к сожалению, – это надо признать. Те мощности, которые развились сейчас в России и богато поддерживаются, – как выявилось недавно, санкции с чувствительной электроникой обходятся через Китай, – они могут привести к существенному изменению ситуации в Украине. То, что началось сейчас, эти бомбежки массовые городов Украины – это то самое принуждение к мирным переговорам», – заявил Боровой.

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