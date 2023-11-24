«Выхода нет» – Чаплыга растолковал, почему Украина обречена

Уже сейчас страны Запада начинают склонять Киев к подписанию каких-то мирных договорённостей, однако любой такой документ обернётся страшной «зрадой» для бандеровцев и грозит большими внутренними потрясениями.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западная пресса говорит, что будет чёрная зима, что будут нас принуждать. И литовцы об этом говорят, и президент Чехии прямым текстом то же самое говорит. Все сидят и понимают, что кино закончилось, пора что-то подписывать. Объективно, что можно подписать по итогу? Внеблоковый статус, Крым за скобки, как это было в «Стамбуле-1», и ограничения по вооружению. И если по итогу возвращаемся к этому, даже если два пункта оставим, даже если один из этих пунктов будет в этой бумаге для подписания капитуляции – кто физически или политически ответит на вопрос «зачем?». Потому что мы прошли точку невозврата по демографии, по финансам и кредитам, и по экономике. Мы прошли все три ключевые точки невозврата, или три ключевые точки существования государства», – сказал Чаплыга.

При этом он подчеркнул, что даже намёк на перемирие неминуемо обернётся страшной «зрадой», которая обесценит огромные потери украинского народа.

«Выхода нет, никто за это не ответит. Потому что ответить за это можно только физически, слишком далеко всё зашло. И если ответить за это можно только физически, и если – что Майдан что выборы – это смена этих на старых, а любое подписание – это возврат к «Стамбулу» или даже «Минску», то нужно быть Вангой, чтобы предречь внутренний огонь? Как только ты подпишешь капитуляцию и штык в землю, ты не сможешь дальше содержать армию, надо будет её демобилизовать. Куда? Сколько военный сейчас зарабатывает в армии – и где он будет такие же деньги зарабатывать в экономике? Нигде. А семью он на что будет содержать?», – подытожил политолог.