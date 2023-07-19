Выходки косовских албанцев надоели даже их немецким покровителям

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Спецпосланник Германии на Западных Балканах Мануэль Зарачин осудил действия кабинета «премьер-министра» Косово Альбина Курти.

Германскому представителю не понравились репрессивные действия албанского режима в северных сербских анклавах Косово.

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Как сообщает KosovoOnline, пока в последние несколько месяцев из Вашингтона и Брюсселя Альбину Курти ежедневно поступали предупреждения из-за агрессивных действий, которые он предпринимал на севере Косово, немецкие официальные лица и дипломаты в основном хранили молчание или же критиковали «обе стороны».

Мало того, месяц назад «посол» Германии в Косово Йорн Роде заявил, что у Германии ни с кем нет таких прочных дипломатических отношений, как с Косово.

Тем неожиданнее прозвучало недавнее заявление Зарачина, в котором тот ясно сказал, что решение косовского «правительства» о сокращении присутствия албанской «полиции» в северных сербских муниципалитетах края на 25 процентов является лишь небольшим первым шагом на пути к деэскалации. И что оно не отвечает требованиям ЕС о полном прекращении присутствия «специальных полицейских сил Косово» на севере.

Кроме того, он заявил, что формирование Содружества сербских муниципалитетов имеет решающее значение для международного сообщества, и указал, что сербы на севере «буквально страдают» из-за возникшего кризиса.

Подобное изменение риторики немецкого представителя, являющегося членом правительства Германии (что означает, что высказанная им точка зрения – официальная позиция германского руководства), говорит о том, что Берлин вслед за Брюсселем и Вашингтоном не желает создания нового очага напряженности на Западных Балканах.

Запад по прежнему выступает за отделение Косово от Сербии, но при формальном сохранении демократических мультиэтнических принципов в регионе. На фоне напряжения всех сил в войне с Россией на Украине, хаос в тылу ему совсем не нужен.

И если поначалу Берлин пробовал вести самостоятельную игру на Западных Балканах, как минимум не осуждая антисербские действия Альбина Курти, то теперь, на фоне провального контрнаступления Украины, у него пропало желание делать то, что может повлечь дополнительные затраты и риски.

До этого года сербские муниципалитеты на севере Косово имели собственное автономное самоуправление, свою полицию, суды, и вооруженные албанские структуры могли проникать туда только с разрешения оккупационного натовского контингента KFOR.

Однако в конце мая лидер албанских сепаратистов – «премьер-министр» Косово Альбин Курти, направил своих вооруженных боевиков в северные анклавы Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток для поддержки политического переворота. В ходе последнего, по итогам выборов, в которых приняли участие около 4% жителей Севера, мэры сербских муниципалитетов были заменены на албанцев. Это спровоцировало массовые протесты сербов в косовских анклавах.

После переговоров специального представителя ЕС по Косово Мирослава Лайчака и «вице-премьера» края Бесника Бислими было заключено соглашение о деэскалации на севере края. Первым шагом этих договоренностей стал вывод 25% албанского полицейского контингента с территорий северных муниципалитетов и назначение даты перевыборов на лето этого года.