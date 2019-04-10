Выходки украинского «Нафтогаза» взбесили немцев

10.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Европу серьезно раздражает политика шантажа, к которой прибегает Украина, угрожая поставить под угрозу срыва транзит российского газа в Европу, если Москва не пойдет на уступки Киеву по цене энергоносителей.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы Юрий Афонин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, у украинских властителей есть такая народная традиция: закачивать газ российский в свои хранилища и в зависимости от ситуации потом его использовать. Или же шантажировать Запад перед наступающей зимой непоставками. Это каждый год происходит”, – сказал депутат.

По его мнению, сейчас складывается несколько иная ситуация.

“Действительно, традиционно закачивается российский газ, и есть возмущения. Эмоциональная реакция, в том числе, и немецких депутатов, действительно эмоциональная. Ну, уже достали – и своим поведением, и своими повадками, шантажом Европы через газовые вопросы. И я думаю, что уже достали американские кураторы, которые говорят и Германии, и другим странам Европы (не Польше, Украине – это сателлиты Соединённых Штатов): «Ребята, не трогайте пока их, они нужны».

Но есть свои интересы у Германии, экономические, в первую очередь. Есть, конечно, общеполитические с США, учитывая, что и в Германии стоят базы НАТО, и американские разворачиваются силы в Европе, но у них есть свои интересы. Поэтому их интерес экономический, им надоело, что Украина их впутывает в этот конфликт с Россией и шантажирует экономически, поэтому реакция людей совершенно очевидна», – отметил Афонин.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга поддержал российского коллегу.

«То, что мы с вами видим сейчас – это очередная большая беда экономическая и трагедия для Украины. Украина опять как-то, к сожалению большому, оказывается на обочине европейского процесса, который уже начал поворачиваться.

Германия уже просто не выдерживает ситуации напряжённости между Германией и Россией. И только американцы, которые подпитывают эту ненависть на грани Польша-Украина, они не дают возможности, на самом деле, в «экономическом экстазе» слиться Германии и России. Это движение очень сильное», – резюмировал Волга.