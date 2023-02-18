«Выкинули на гражданку, будто алкоголика»: Басурину не нашлось места в российской армии

Михаил Рябов.  
18.02.2023 14:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня


Известный миллионам телезрителей «голос» защитников Донбасса Эдуард Басурин, на протяжении нескольких лет выступавший от имени армии ДНР, оказался уволен из рядов Вооруженных сил после слияния формирований Донецкой республики и российской армии.

Об этом сообщил российский военкор Александр Сладков, пояснив ситуацию бюрократической коллизией.

Известный миллионам телезрителей «голос» защитников Донбасса Эдуард Басурин, на протяжении нескольких лет выступавший от...

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«Кого-то отсеят будущие комиссии, кого-то уже выкинули на гражданку, будто алкоголиков и нарушителей, как того же Басурина (он уволен и уже поздно пить Боржом) и многих других прожжённых войной офицеров. Кстати, Басурин – символ армии ДНР, он голос 1-го Корпуса, он бренд, если хотите. А его взашей. А скольких еще уволят «по несоответствию должности», или понизят из командиров в замы…

Так в чем же проблема? А она заключается в том, что тысячи человек с многолетним боевым опытом формально не являются «настоящими офицерами». Потому, как не имеют военного образования, часто не соответствуют требованиям по возрасту и здоровью, не умеют маршировать, никогда в жизни не руководили срочниками и вообще не знают многих важных вещей, привычных для кадрового русского офицера мирного времени. Получается, ситуация рожденная войной не подходит для мирного времени. Но мира-то нет. Воевать-то кто будет?» – возмущается Сладков.

Он полагает, что офицеры ЛДНР – «настоящая гвардия Путина», однако зачастую раздражает приезжающее на Донбасс московское начальство.

«Причина-то не в возрасте или отсутствии образования. Многие офицеры ДНР за войну стали настоящими грамотными, знающими все требования РФ командирами. Суть в другом. Вот они-то могут встать и сказать вновь прибывшему российскому генералу в глаза: «Петр Петрович, все, что вы нам тут говорите – не соответствует ни российским законам, ни Уставам ВС РФ, ни боевой логике». И это часто может оказаться горькой правдой, а правду начальство не любит. И правдорубов тоже».

Сладков напоминает о том, что многие знаменитые советские военачальники выдвинулись, прежде всего, благодаря грамотным действиям в условиях войны.

«Жуков, Ворошилов, Чапаев, Будённый – это боевые командиры, которых не выгнали на гражданку, а дали образование и возможность делать карьеру. Не похожи ли их жизненные истории на судьбы боевых командиров Донбасса?

Выгоните этих, поставите новых, вполне возможно хороших, но, далеко не таких же. Зачем? У нас армия увеличивается на 500 000 штыков, где вы боевых командиров наберете? По объявлению?» – не скрывает раздражения Сладков.

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов подтверждает пренебрежительное отношение некоторых московских чинов к защитникам Донбасса.

«С 29 января по 10 февраля 2017 года, если мне не изменяет память, были тяжелейшие бои на Авдеевском направлении, и мы потеряли одну из позиций тогда. Пресс-служба армии ДНР, которая была создана несколькими месяцами ранее, отработала «на отлично». В этот период сотрудник пресс-службы армии ДНР Дмитрий Астрахань получил своё первое офицерское звание. По традиции звёзды нужно было правильно повесить, и Дима организовал застолье.

На мероприятии присутствовал «настоящий» офицер, который гостил в ДНР, и сказал тост в честь представления Дмитрия: «Хоть ты и ненастоящий офицер ненастоящей армии, но всё ровно поднимаю бокал… бла… бла… бла…». Мне стало невыносимо обидно за своего бойца и за всех офицеров нашего корпуса. Это был первый раз на той должности, когда я не смог сдержать матерные слова в адрес «настоящего» офицера. Каюсь, я даже обозвал его «песочным» офицером, которому звёзды падали не за боевые заслуги и боевую работу, а за срок пребывания на службе сначала курсантом, а потом кем-то там.

СВО показала, что «ненастоящие» офицеры воюют во многом лучше «настоящих». Уважаемый Александр Сладков правильно пишет. Друзья, уже война идёт, возможно, самая важная в истории России. Может пора думать о победе, а не участии. Может, хватит обижать полевых командиров и офицеров корпусов Донбасса, которые давно доказали, что они имеют первоочередное право носить звание русского офицера. Настоящего, а не песочного офицера», – подчеркивает Безсонов.

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