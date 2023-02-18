«Выкинули на гражданку, будто алкоголика»: Басурину не нашлось места в российской армии

Известный миллионам телезрителей «голос» защитников Донбасса Эдуард Басурин, на протяжении нескольких лет выступавший от имени армии ДНР, оказался уволен из рядов Вооруженных сил после слияния формирований Донецкой республики и российской армии.

Об этом сообщил российский военкор Александр Сладков, пояснив ситуацию бюрократической коллизией.

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«Кого-то отсеят будущие комиссии, кого-то уже выкинули на гражданку, будто алкоголиков и нарушителей, как того же Басурина (он уволен и уже поздно пить Боржом) и многих других прожжённых войной офицеров. Кстати, Басурин – символ армии ДНР, он голос 1-го Корпуса, он бренд, если хотите. А его взашей. А скольких еще уволят «по несоответствию должности», или понизят из командиров в замы… Так в чем же проблема? А она заключается в том, что тысячи человек с многолетним боевым опытом формально не являются «настоящими офицерами». Потому, как не имеют военного образования, часто не соответствуют требованиям по возрасту и здоровью, не умеют маршировать, никогда в жизни не руководили срочниками и вообще не знают многих важных вещей, привычных для кадрового русского офицера мирного времени. Получается, ситуация рожденная войной не подходит для мирного времени. Но мира-то нет. Воевать-то кто будет?» – возмущается Сладков.

Он полагает, что офицеры ЛДНР – «настоящая гвардия Путина», однако зачастую раздражает приезжающее на Донбасс московское начальство.

«Причина-то не в возрасте или отсутствии образования. Многие офицеры ДНР за войну стали настоящими грамотными, знающими все требования РФ командирами. Суть в другом. Вот они-то могут встать и сказать вновь прибывшему российскому генералу в глаза: «Петр Петрович, все, что вы нам тут говорите – не соответствует ни российским законам, ни Уставам ВС РФ, ни боевой логике». И это часто может оказаться горькой правдой, а правду начальство не любит. И правдорубов тоже».

Сладков напоминает о том, что многие знаменитые советские военачальники выдвинулись, прежде всего, благодаря грамотным действиям в условиях войны.

«Жуков, Ворошилов, Чапаев, Будённый – это боевые командиры, которых не выгнали на гражданку, а дали образование и возможность делать карьеру. Не похожи ли их жизненные истории на судьбы боевых командиров Донбасса? Выгоните этих, поставите новых, вполне возможно хороших, но, далеко не таких же. Зачем? У нас армия увеличивается на 500 000 штыков, где вы боевых командиров наберете? По объявлению?» – не скрывает раздражения Сладков.

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов подтверждает пренебрежительное отношение некоторых московских чинов к защитникам Донбасса.

«С 29 января по 10 февраля 2017 года, если мне не изменяет память, были тяжелейшие бои на Авдеевском направлении, и мы потеряли одну из позиций тогда. Пресс-служба армии ДНР, которая была создана несколькими месяцами ранее, отработала «на отлично». В этот период сотрудник пресс-службы армии ДНР Дмитрий Астрахань получил своё первое офицерское звание. По традиции звёзды нужно было правильно повесить, и Дима организовал застолье. На мероприятии присутствовал «настоящий» офицер, который гостил в ДНР, и сказал тост в честь представления Дмитрия: «Хоть ты и ненастоящий офицер ненастоящей армии, но всё ровно поднимаю бокал… бла… бла… бла…». Мне стало невыносимо обидно за своего бойца и за всех офицеров нашего корпуса. Это был первый раз на той должности, когда я не смог сдержать матерные слова в адрес «настоящего» офицера. Каюсь, я даже обозвал его «песочным» офицером, которому звёзды падали не за боевые заслуги и боевую работу, а за срок пребывания на службе сначала курсантом, а потом кем-то там. СВО показала, что «ненастоящие» офицеры воюют во многом лучше «настоящих». Уважаемый Александр Сладков правильно пишет. Друзья, уже война идёт, возможно, самая важная в истории России. Может пора думать о победе, а не участии. Может, хватит обижать полевых командиров и офицеров корпусов Донбасса, которые давно доказали, что они имеют первоочередное право носить звание русского офицера. Настоящего, а не песочного офицера», – подчеркивает Безсонов.