«Выкорчёвываем хохлов» – глава ДНР посетил центр Артёмовска

Сергей Вредников.  
10.04.2023 16:30
  (Мск) , Донецк
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Война, Дзен, Донбасс


Врио главы ДНР Денис Пушилин посетил Артёмовск (Бахмут), центральная часть которого уже занята российскими войсками, но в западной части города всё ещё идут бои, и пока что противник сдаваться не собирается, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пушилину сквозь звуки канонады рассказали на месте, что в городе не осталось целых зданий, и всё нужно будет восстанавливать. Врио главы пообещал, что Артёмовск отстроят, как Мариуполь. Кроме того, лидер республики наградил бойцов, участвующих в штурме.

Врио главы ДНР Денис Пушилин посетил Артёмовск (Бахмут), центральная часть которого уже занята российскими...

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«Артёмовск трудно узнаваем с последнего моего визита сюда, до того, как зашли хохлы сюда, а потом их пришлось выкорчёвывать… Город будет восстановлен, город будет обновлён. Как показывает практика по тому же Мариуполю, где работа кипит, восстановленный город становится ещё лучше», – сказал Пушилин, проезжая по улицам Артёмовска.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко считает открывшуюся возможность для такого визита хорошим знаком.

«Посещение Артемовска (Бахмут) Пушилиным хороший знак, вполне возможно скорое освобождение города», – рассуждает автор, отмечая, что российская сторона сейчас контролирует примерно 75% населенного пункта.

Тем не менее, он предупредил, что украинская сторона готовится к наступлению, а русские войска к обороне.

«Уменьшение работы артиллерии с обеих сторон говорит о накоплении БК перед наступлением. О том, что враг в скором времени попрет, говорит и активизация по всей линии фронта ДРГ противника.

Наши подразделения усиленно готовятся к обороне. Есть нехватка в коптерах, эту проблему сейчас решают волонтеры за счет сборов и срочных закупок», – описал ситуацию военкор.

Он считает, что после данной решающей битвы, в случае победы русских войск, боевой потенциал ВСУ будет утрачен.

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