Выкормыш Филарета обьявил его «самодуром»

18.06.2019, Киев, Владимир Гладков

«Почетный патриарх» ПЦУ Филарет превратился в «самодура», не слушающего мнения своих коллег и сподвижников, и всегда поступающего по своему усмотрению.

Об этом в эфире «5 канала» заявил один из лидеров ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Способность Филарета воспринимать и охватывать информацию изменилась. Потому что раньше патриарх слышал даже то, что ему не нравилось, на что имел какое-то другое мнение. Но он слушал тех, кто к нему приходил, советовался, интересовался мнением, даже таким, какое не разделял. И на основании услышанного он синтезировал определённые решения. Таким образом он был настоящим лидером, выполнял и воплощал в жизнь то, чего желал верующий народ, духовенство и вся церковь в целом, и это было на пользу Украины.

Сейчас, к сожалению, патриарх не слышит ничьего голоса, кроме собственного. Он твёрдо уверен, что все ошибаются, все делают неправильно, и только один он знает, каким должен быть правильный путь, и только он может спасти украинскую церковь, её идентично и будущее. Практически все видят, что реальность, которую видит себе патриарх, не совпадает с действительностью», – пожаловался архиепископ.

В доказательство своих слов Евстратий Зоря сослался на то, что Филарет собирает 20 июня в Киеве Собор для возрождения Киевского патриархата во главе с самим собой.

«Согласно даже уставу Киевского патриархата, патриарх не имеет права единолично созывать Собор. В уставе несколько раз, в разных разделах, указано, что поместный собор сзывается патриархом вместе с Синодом. А Синода у Киевского патриархата нет – все его члены, за исключением патриарха Филарета и белгородского митрополита Иосафа Шибаева никоим образом не поддерживают такое развитие событий.

И поэтому то собрание, о котором мы слышим от почётного патриарха под именем поместного собора – на самом деле это собрание каких-то неизвестно каким образом приглашенных лиц на что-то, что можно назвать как угодно, но не поместным собором Киевского патриархата», – уверяет Зоря.