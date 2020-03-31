Выкручивание Москве рук в кризис обернётся проблемами для Минска и Еревана в будущем

31.03.2020

Белоруссия и Армения, выторговав у России уступки на газ сейчас, могут утратить любые преференции в дальнейшем.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Андрей Гривач.

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«Ситуация на рынках сейчас довольно сложная. Естественно, что потребители пытаются получить более выгодные условия. В то же время не стоит забывать, что и Белоруссия, и Армения на протяжении многих лет получают газ по более низким ценам, чем мировые. Это нужно учитывать при выработке политики.

В обозримой перспективе цены на нефть и газ восстановятся. А попытки получить сейчас скидки и привязать цены к мировой конъюнктуре могут обернуться проблемами и просьбами пересмотреть подходы к ценообразованию», – отметил Гривач.

Он напомнил, что Россия стремится к созданию общего рынка нефти и газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но для этого страны-участницы должны изменить свое национальное законодательство.

«Общий рынок должен быть по всей цепочке, а не заканчиваться на границе государств. Если государство готово переходить на общие стандарты функционирования газового рынка, произойдет унификация цен на всем пространстве ЕАЭС. Сейчас созданию единого рынка газа мешают национальные законодательства.

Например, в той же Белоруссии «Газпром» продает газ местному агрегатору, который перепродает его конечным потребителям, накручивая дополнительную маржу. Если речь идет о создании рынка, должна быть реализована возможность для того же «Газпрома» поставлять газ напрямую», – подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Собеседники «констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом».