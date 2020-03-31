31.03.2020
 
Армения, Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика
Просмотров:

Выкручивание Москве рук в кризис обернётся проблемами для Минска и Еревана в будущем




Белоруссия и Армения, выторговав у России уступки на газ сейчас, могут утратить любые преференции в дальнейшем.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Андрей Гривач.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация на рынках сейчас довольно сложная. Естественно, что потребители пытаются получить более выгодные условия. В то же время не стоит забывать, что и Белоруссия, и Армения на протяжении многих лет получают газ по более низким ценам, чем мировые. Это нужно учитывать при выработке политики.

В обозримой перспективе цены на нефть и газ восстановятся. А попытки получить сейчас скидки и привязать цены к мировой конъюнктуре могут обернуться проблемами и просьбами пересмотреть подходы к ценообразованию», – отметил Гривач.

Он напомнил, что Россия стремится к созданию общего рынка нефти и газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но для этого страны-участницы должны изменить свое национальное законодательство.

«Общий рынок должен быть по всей цепочке, а не заканчиваться на границе государств. Если государство готово переходить на общие стандарты функционирования газового рынка, произойдет унификация цен на всем пространстве ЕАЭС. Сейчас созданию единого рынка газа мешают национальные законодательства.

Например, в той же Белоруссии «Газпром» продает газ местному агрегатору, который перепродает его конечным потребителям, накручивая дополнительную маржу. Если речь идет о создании рынка, должна быть реализована возможность для того же «Газпрома» поставлять газ напрямую», – подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Собеседники «констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть