Выкуси, Зеленский: Одесские депутаты не поддержали демонтаж памятника Екатерине II

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Новости Украины

Казалось бы, чем таким насущным можно заняться в редкие часы тишины на фоне разгоняемой истерики об «атаке дронов на Одессу»? Естественно, переносом памятников в угоду патриотической общественности.

Так, депутаты горсовета собрались на сессию, чтобы рассмотреть наиглавнейший вопрос «О демонтаже и переносе памятника «Основателям Одессы» в Одесский историко-краеведческий музей».

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Проект этого решения был предложен фракцией «Европейская Солидарность», а предшествовало ему письмо президента Зеленского в горсовет, в котором он категорически намекнул «очистить общественное пространство от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

Снести Екатерину настоятельно рекомендовал и гауляйтер Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Не говоря уже о вольных патриотах, ежедневно оскверняющих изваяние и как бы невзначай прогуливающихся мимо Екатерины с гранатометами.

В такой ситуации было ожидаемо, что голосование — лишь дело техники, проголосуют за демонтаж и дело с концом. Однако «зрада» подползла откуда не ждали — только 17 депутатов из 39 присутствовавших на сессии выступили за перенос императрицы. А чтобы принять это решение нужно было набрать 33 голоса, ведь всего в горсовете 64 депутата.

Да, против никто не выступил, один депутат воздержался, а 21 просто не голосовал.

«Полностью проигнорировали голосование депутаты от партии мэра Труханова «Доверяй делам» — ни один из 20 не отдал свой голос, — возмущается рупор «Европейской Солидарности» в Одессе издание «Думская». — Также удивила фракция президента Зеленского в мэрии «Слуга народа» — там только 3 из 10 проголосовали «за». Еще одно «чудо» произошло, когда 7 из 18 представителей бывшей ОПЗЖ проголосовали «за».

Полный расклад по голосованию опубликовал возмущенный депутат от «ЕС» Петр Обухов, устроивший недавно у памятника Екатерине перформанс с топором, плахой и красной краской:

«По фракциям за демонтаж Екатерины: «Европейская Солидарность» — за 7 из 10. «Слуга народа» — за 3 из 10. ОПЗЖ — за 7 из 18. «Доверяй делам» — за 0 из 20. «Партия Шария» — за 0 из 6».

Мэр Труханов, несколько месяцев как уж на сковородке юлящий и «путающийся в показаниях» на тему «снести нельзя оставить», также предпочел не голосовать. Вроде и в лицо Зеленскому плюнули, то есть хоть и трусливым способом, но Екатерину оставили, но при этом в белом пальто — мы не против, а просто кнопки не нажали.

У патриотов, правда, на этот счет сложилось иное мнение.

«Странного ничего не произошло. Большинство горсовета Одессы — это латентные и пассивные путинские миньоны и лакеи. Испугались голосовать за сохранение имперского мифа. Ждут. Мерзость. Одесситы все без них решат», — написал в Фейсбуке не одессит, главарь Южного филиала Украинского института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

К нему сразу же присоединились побратимы:

«Надо валить Катьку и этот вражий горсовет!». «Ждут, чтобы парад возле своей б…ди организовать, не дай бог!». «Да дернуть памятник на х… танком и все дела».

Напомню, что так патриоты негодуют уже не первый день, ибо не могут участвовать в объявленном горсоветом голосовании среди горожан «за» или «против» демонтажа памятника, так как обязательным условием в нем является наличие одесской прописки. Стало быть законным, цивилизованным способом они ничего решить не в силах (во всяком случае, пока), поэтому могу подкинуть моральным инвалидам еще идею.

Почему патриотов и президента не возмущает тот факт, что голосуют, и даже неважно как, одесские депутаты в здании городской Думы на Думской площади, и даже людоедское, вышеупомянутое издание «Думская», служащая площадкой для Порошенко, Гончаренко, Обухова и прочих профессиональных русофобов, названа-то в честь чего?!. А-ха-ха, а в честь государственной Думы Российской империи, мини копией которой и служила одесская Дума, главный законодательный орган города, пока ее не переименовали большевики.

Ну как нацики до сих пор не дотумкали всерьез заняться этим, еще одним «насущным» вопросом, во время войны? Терять-то уже нечего, а вот звериное лицо в очередной раз продемонстрировать можно. «Дернуть Думу на х… танком и все дела».

Голосом Николая Дроздова: интересно тогда будет понаблюдать за депутатами — что за агрессивными, из «Европейской солидарности», что за пытающимися изображать из себя адекватников. Не испачкаются ли белые пальтишки?