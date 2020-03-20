Вымерший центр, маски, запреты и штрафы. Как живет Киев на карантине

20.03.2020, Киев, Игорь Петров

На третий день карантина в Киеве ужесточили ограничения на проезд в транспорте – теперь в салоне могут находиться только 10 человек, причем все должны быть в масках.

На практике эти требования соблюдаются далеко не во всех случаях. Об этом с улиц Киева передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В маршрутках и на окраинах города салоны по-прежнему забиты людьми в час пик, в некоторых местах на маршрутки, которые едут в центр города, сесть очень сложно.

В центре города водители и кондукторы контролируют количество пассажиров.

Если в салоне уже есть 10 человек, новых не берут.

Некоторые кондукторы и водители пускают в салон только при наличии маски. Но поскольку маски в дефиците, в аптеках их уже давно разобрали, то некоторые пассажиры едут без масок, несмотря на то, что это не нравится их соседям и кондукторам – тех могут оштрафовать на 1500 гривен за провоз людей без масок в случае проверки.

Центр города по-прежнему пуст, торговля в подземных переходах прекращена, большинство торговых точек и все рынки закрыты. В здание Бессарабского рынка пускают только служебный персонал.

В храмах практически нет людей, при входе в некоторые храмы можно заметить антисептики для дезинфекции.

Киево-Печерская лавра безлюдна, паломников нет.