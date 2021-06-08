Вымирание нации: грузинские школы остались без первоклашек

08.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Процветающая советская Грузия после распада СССР превратилась не просто в банановую республику, а в банановую республику, дышащую на ладан. Все грузинские политики, правящие страной, совместными усилиями смогли ввергнуть ее не только в политическую и экономическую катастрофу, но и успешно организовали катастрофу демографическую.

Истинное положение дел затушевывается откровенной демагогией и ложью, мифами о том, в какое райское состояние приведет Грузию безальтернативная прозападная ориентация. В адрес того, кто осмелится указать на реальное положение дел, приведет конкретные факты, обрушиваются истерические обвинения в работе на «российскую пропаганду», автоматически зачисляя реалистов в число «агентов Кремля».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Приводить какие-то разумные доводы в дискуссии с психически неадекватными людьми – занятие абсолютно безнадежное. Поэтому общественности надо предъявить государственную же статистику, которая уж никак не может быть выдумкой «российской пропаганды».

Как известно, первого сентября почти во всем мире начинается новый учебный год.

За годы независимости грузинское просвещение экспериментировало с началом учебного года вовсю: в диапазоне от 1 сентября до 1 октября. При этом чиновники с умным видом разглагольствовали о реформах образования.

К чему же пришла страна на 30 году своего существования? В 126 школах в новом учебном году не будет первоклассников вообще. 110 школ Грузии по сравнении с вышеназванными, находятся в «лучшем положении». У них будет по одному первокласснику.

Более яркого свидетельства демографической катастрофы и физического вымирания нации, представить трудно. Строительство школ за годы независимости практически не велось вообще. Более того, школы объединялись, высвобождая бывшие школьные здания под различные коммерческие сделки. Еще 20-30 лет назад школьные здания, рассчитанные по проекту на 800-900 учащихся, вмещали в себя по 2,5 тысячи. Обычным явлением были занятия в две, а то и три смены.

1 сентября в школах открывалось по 3-5 первых классов. В выпускных было по 40-42 ученика.

Так куда же делись дети? Какой крысолов увел их за своей дудочкой? Эти крысоловы по сей день дудят о «сверкающем граде на холме».

По прогнозам статистиков в 2021 году население Грузии уменьшится на 47 тысяч 886 человек и будет составлять 3 896 588 человек. Вот эти цифры с точностью до одного человек просто восхищают.

Хочется напомнить, что перед распадом Советского Союза в Грузии проживало 5 млн. 400 тысяч человек. За 30 лет эта цифра должна увеличиться в значительной степени. В Грузии же пошел диаметрально обратный процесс. Да и названная статистиками цифра вызывает только саркастическую улыбку.

Люди, уехавшие из деревни в город, по-прежнему продолжают числиться по месту старого жительства так же, как и те, кто уехал за границу, и уже живет там годами. Грузинского гражданства этих людей никто не лишал. Так что цифра, приближающаяся к 4 миллионам, плод дутой фантастики.

Сегодня за границами Грузии находится не менее половины из озвученной цифры. Причем это в подавляющем большинстве самые молодые, образованным и трудоспособные. Мало кто из них на чужбине делает блестящую карьеру, но своим рабских трудом гастарбайтеров они, по крайней мере, спасают свои семьи от полной нищеты и элементарного голода.

В таких условиях удивляться тому, что в школах нет первоклашек, а контингент учащихся уменьшается вообще, не приходится. Это и есть самая большая «заслуга» грузинской политической элиты, которая поставила свою страну и свой народ в положение льдинки, находящейся под палящими лучами солнца.