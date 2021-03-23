Вымирание украинцев приобрело характер социальной катастрофы

23.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В 2020 году на Украине резко изменились многие демографические показатели – упала рождаемость, уменьшилось число браков и разводов, выросло домашнее насилие.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-советник министра социальной политики (2019-2020 г.) Леонид Лебедев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2020 году родилось на 40% детей меньше – 296 тысяч детей. При этом смертность выросла, умерло 617 тысяч людей пожилого возраста. Таким образом на одного родившегося пришлось двое умерших», – сообщил эксперт.

«У нас уменьшается рождаемость. Наше население стремительно сокращается.

В 2019 году у нас рождалось в среднем 26 тысяч детей в месяц, а в первые 2-3 месяца этого года – 22 тысячи, это на 15% меньше. То есть люди ориентированы на малодетность, на экономию. Год назад ожидалось увеличение рождаемости (поскольку люди много времени проводят вместе), но на самом деле этого не произошло», – сказал Лебедев.

По его словам, причины падения рождаемости – экономический кризис, высокий уровень безработицы, бедность и кризис системы здравоохранения.

«Люди меньше доверяют (системе здравоохранения) и не рискуют рожать. Зафиксировано, что количество свадеб тоже уменьшается, эта цифра на 30% меньше чем в предыдущем году. Люди реже женятся официально. В 2020 году зафиксировано на 70 тысяч свадеб меньше – 168 тысяч семей», – отметил сказал эксперт.

Он указывает, что разводов тоже стало меньше, что связано с несовершенством работы судебной системы.

«Если провести параллель с другими процессами, которые проводятся через суды, например, лишение родительских прав, там тоже наблюдается большой спад. Количество усыновленных за год упало на 32%, чего раньше никогда не было. Люди или поставили на паузу свое решение взять ребенка в семью, либо не могут пройти сам процесс усыновления», – сказал экс-советник министра.

Кроме того, зафиксирован резкий рост – на 40% – зафиксированных случаев домашнего насилия. Эксперт связывает это с тем, что семьи вынужденно проводят много времени вместе.

«Пандемия вынуждает людей сидеть дома, в закрытых условиях», – резюмировал Лебедев.