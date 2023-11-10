«Выносят с заднего двора» – простых всушников бросают не долеченными в госпитальных моргах

Владимир Гладков.  
10.11.2023 19:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Медицина, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинские госпитали переполнены ранеными, значительная часть которых не долечивается и умирает в течение нескольких дней.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Руслан Татаринов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские госпитали переполнены ранеными, значительная часть которых не долечивается и умирает в течение нескольких...

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«Трёхсотых» в ВСУ много. У меня есть знакомые в госпитале Днепропетровской области, и с Закарпатья. И в день с госпиталя вытаскивается минимум два «двухсотых». Это люди, которых привозят, недолечивают, и какой-то процент умирает.

Допустим, если привозят сорок человек раненных, то в течение дня-двух до десяти человек умирает, в зависимости от госпиталя. В Днепропетровском госпитале, например, лежит минимум 400-500 военнослужащих.

Каких-то ярких, возможно, отправляют глубже, в Европу или США. А с простыми солдатами они сильно не церемонятся, и даже могут не долечить. Такие люди умирают, их вытаскивают с заднего двора.

И это видно, в некрологах они это прописывают, что человек умер в госпитале там-то и там-то», – сказал Татаринов.

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