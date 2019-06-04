04.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Вынужденный брак: мальчику Вове не отмахнуться от опытной Юли

Партии «Слуга народа», скорее всего, придется формировать коалицию с «Батькивщиной», глава которой может возглавить правительство.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим вопросам Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что у партии Зеленского будет в пределах 30-31%. Не факт, что партия «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать коалицию.

Скорее всего, комфортной для формирования выглядит коалиция с «Батькивщиной». Именно поэтому Тимошенко пытается поддерживать инициативы президента, предлагать какие-то свои, которые совпадают с ними.

Полностью вероятно, что она может рассчитывать на то, что возглавит правительство. В команде Зеленского мы не видим человека с соответствующим опытом», – уверен Вигиринский.

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