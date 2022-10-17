«Вынуждены идти на непопулярные шаги» – Пушилин об обмене пленными

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Новости Украины

Формулы обменов зачастую имеют для Донбасса болезненный характер по причине того, что в то время как донецкие пленные находятся в жутчайших условиях, украинская сторона действует по принципу «не хотите так, менять не будем».

Об этом в ходе «Прямой линии» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Об этих бойцах, о семьях этих бойцов мы думаем, когда производим обмены, и даже болезненные для нас обмены. Потому что противник упирается, и всё сводится к тому – «не хотите, не будет обмена». Мы понимаем, что наши ребята находятся там в жутчайших условиях. Конечно, мы вынуждены и иди где-то, в том числе, на не очень популярные шаги, лишь бы вытащить наших ребят. Безусловно, переговоры ведутся в закрытом режиме, но определённые успехи есть. Я думаю, что совсем скоро будет некая положительная информация по следующему обмену. Потому что вытащить нужно всех, здесь нет ни у кого никаких сомнений», – сказал Пушилин.

Позже он сообщил о результативном обмене с Киевом по формуле 110 на 110.

«Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», – написал Пушилин в своём тг-канале.

Позже он уточнил, что на украинскую сторону согласились переходить не все.

«Обмен завершён. По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. 2 женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России», – добавил врио главы ДНР.

Со своей стороны, глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил количество перешедших на украинскую сторону женщин – служащих ВСУ и нацистских полков. Примечательно, что он ни слова не написал о числе переданных пленных, учитывая, как Киев любит на этом акцентировать внимание, в случае «непопулярных» для РФ формул.

«Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и особенный – мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные.

37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включая 2 из «Азова», 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских.

Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ордло, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения», – утверждал Ермак в своём тг-канале.

Также он назвал данный момент «нервным», поскольку было «слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход».