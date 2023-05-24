Выпады бессилия: Режим Санду закручивает гайки и открыто угрожает Путину

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После провала попытки аннулировать результаты выборов башкана Гагаузии, на которых одержала победу представительница неугодной правящему режиму партии «Шор» Евгения Гуцул, Майя Санду и её однопартийцы резко взвинтили градус русофобских высказываний и действий.

Спикер парламента Игорь Гросу объявил о начале процедуры выхода Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ. По его словам, соответствующий запрос подан в правительство Молдовы. На эту инициативу последовала предсказуемо негативная реакция от молдавской оппозиции и руководящих органов Содружества. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев считает, что выход из Содружества обернется для республики «крайне негативными последствиями».

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Об этом же заявили представители парламентского Блока коммунистов и социалистов.

«В случае выхода из СНГ будет нанесён мощнейший удар по всей экономике Молдовы, бюджету и населению. Так что, прежде чем принимать это политическое решение, надо очень хорошо подумать. Пока что всё это напоминает историю с внучкой, которая назло бабушке отморозила себе уши», – написал в своём телеграм-канале экс-президент Молдовы, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон.

Президент Майя Санду осмелела до такой степени, что пригрозила своему российскому коллеге Владимиру Путину арестом и выдачей в Международный уголовный суд в Гааге, если он посмеет прибыть на территорию Молдовы. Ранее премьер-министр Дорин Речан высказался более мягко: по его словам, Путина в Молдову просто не пустят и депортируют назад в Москву.

«У Следственного комитета РФ есть все основания возбудить в отношении президента Молдовы Майи Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста российского лидера Владимира Путина и объявить ее в международный розыск», — заявил в ответ на это сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Продолжаются угрозы правящего режима в адрес Гагаузии. Вышеупомянутый спикер парламента Игорь Гросу после утверждения Апелляционной палатой Комрата победы Евгении Гуцул на башканских выборах пригрозил автономии отменой налоговых льгот и заявил, что будет «решительно добиваться» запрета вещания российских телеканалов на территории Гагаузии. Депутат от правящей партии Дориан Истрати заявил, что диалог с новоизбранным башканом невозможен, и власть будет общаться «только с теми, кто стремится к евроинтеграции».

В отношении Приднестровья кишинёвский режим пока ограничивается лишь мелкими пакостями, такими как блокада доставки в регион медикаментов и медицинского оборудования. Молдавские власти продолжают удерживать оборудование для томографа, расположенного в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны в Тирасполе. Они и не скрывают, что блокируют работу томографа сознательно:

«Оборудование, содержащее источники ионизирующего излучения, должно отвечать требованиям радиологической безопасности, и импортировать его вправе только уполномоченные организации», – отмечается в сообщении Бюро по реинтеграции Молдовы.

Продолжается атака на телеканалы, осмеливающиеся проявлять «преступное», по мнению проевропейских властей, инакомыслие. Телеканал TVC-21 был оштрафован властями только за то, что недостаточно транслировал передачи на государственном языке. Теперь этот канал должен выплатить 19 тысяч леев (около 86 тысяч рублей) и сократить русскоязычное вещание.

И наконец, Санду накануне своего дня рождения не смогла отказать себе в удовольствии облить грязью своего главного врага – Православную Церковь.

«Ясно, что часть Церкви работает на Россию. Некоторые священники даже поддерживают войну», – заявила Санду в интервью Euronews România.

При этом она похвалила правящего архиерея Молдавской митрополии, митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, который «заявил, что не поддерживает войну». По всей видимости, в отношении Церкви избрана стратегия «мягкой Феофании»: Молдавскую митрополию будут принуждать к разрыву с Русской Православной Церковью и прекращению поминовения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который уже был назван в провластной прессе «патриархом всея войны».

Все эти шаги Санду скрывают за собой чувство собственной неполноценности лично её и всех её подчинённых. Кишинёвская президентесса пытается выслужиться перед своими западными хозяевами и при этом ни в коей мере не вызвать гнев своего украинского собрата Зеленского, который уже заставил кишинёвских властителей сдать назад в вопросе импорта украинского зерна, пригрозив заблокировать весь молдавский экспорт.

При этом Санду не уверена в полной поддержке со стороны Запада. Проевропейский митинг, который был призван стать общемолдавской демонстрацией прозападных устремлений, обернулся целой чередой конфузов и был омрачён целой серией контрмитингов в разных городах Молдовы, которые спровоцировал правящий режим своей неуклюжей попыткой отменить результаты выборов в Гагаузии. А тут ещё и потребовалось бросаться, подобно Чипу и Дейлу, на помощь киевскому наркоману и нивелировать эффект от падения «крепости Бахмут».

В обществе растёт недовольство режимом Санду, о чём свидетельствуют все опросы общественного мнения. Согласно последнему из них, проведённому Институтом маркетинга и исследований IMAS, около 60% граждан Молдовы считают, что страна движется в неправильном направлении. 88% убеждены, что Майя Санду была обязана сбросить с себя корону и лично приехать в Москву для переговоров по цене на газ. При этом более 60% считают, что страной управляет не Санду с её партией, а Запад. Более того, согласно этому же опросу, если бы в ближайшее воскресенье состоялся второй тур президентских выборов, бывший президент Додон одержал бы победу над Санду.

С такими общественными настроениями Санду и её партии «Действие и солидарность» будет весьма трудно входить в кампанию по местным выборам, которая официально стартует в начале сентября. И даже главное пиар-событие года – саммит «Европейского политического сообщества» при участии самого Эммануэля Макрона, ничем не поможет западным марионеткам во главе Молдовы.