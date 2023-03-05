Выпьем за Сталина. Почему спустя 70 лет после смерти вождь народов снова актуален

70 лет назад, 5 марта 1953 года, умер Иосиф Виссарионович Сталин. Сегодня об этом в информпространстве и в политизированных блогах не вспомнил только ленивый – от Клима Жукова и Дмитрия Пучкова с Борисом Рожиным – до Екатерины Винокуровой и Ксении Собчак. Удивительно, но юбилей даже не дня рождения, а дня смерти (!) «вождя народов» стал событием, мимо которого нельзя пройти проигнорировав.

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Что характерно, сам реальный живой Сталин как историческая фигура сегодня мало кого интересует. У каждого из вспоминающих его сегодня – свой Сталин. Понятный и удобный, плюшевый и гуттаперчевый. Между тем, исторический Сталин не был ни фанатиком революции, каким его рисуют одни апологеты, ни белым и пушистым «державником», каким его представляют другие.

По сути, главным достоинством реального политика Сталина был беспредельный оппортунизм. В хорошем понимании этого слова. Умение вычленять из всего многообразия задач первостепенные и сосредотачивать на их решении все мыслимые ресурсы, умение и желание идти на компромиссы с противниками и временные союзы с попутчиками, разбираясь с каждым из них по отдельности, но уже потом, готовность огибать камни на пути, вместо того чтобы тратить время и силы на их выкорчевывание – вот то, что сделало Сталина гениальным политиком-практиком своего времени.

Вопреки предрассудочным стереотипам реальный Сталин даже в рамках партии, которую возглавлял, был центристом, умело лавировавшим между левым и правым уклонами – до тех пор, пока именно идеология этого партийного центра в сталинском понимании не стала идеологией партии в целом.

Чем больше времени отделяет нас от сталинской эпохи, тем громче и сильнее апелляции к ней и ее практикам в общественной дискуссии. Сегодня Сталина и его методы поминают, почем зря, как сторонники, так и противники советского строя. И если одни стирают языки в призывах обратиться к сталинским методам мобилизации, как доказавшим свою действенность, то вторые кивают на подчас чудовищную цену такой мобилизации для страны.

Тем не менее, «сталинские» проекции на день сегодняшний не только весьма популярны, но и в целом ряде случаев выглядят вполне оправданно.. И это несмотря на кучу различий между «теперь» и «тогда»: и время на календаре другое, и господствующая идеология радикально иная и человеческий материал совсем не тот – из этих людей уже не сделаешь гвозди, как ни старайся.

А вот характер и масштаб стоящих перед страной задач во многом похожи. Тут и одиночество страны во враждебном окружении и необходимость ускоренной индустриализации (сегодня с приставкой -ре) для выживания страны и реформирование армии под диктуемые войной нового поколения задачи (проспанные готовившимися к предыдущей войне современными стратегами возможности БПЛА сравнимы с «танковой революцией» конца тридцатых, недооцененной привыкшими воевать кавалерией Ворошиловым и Буденным).

Даже такие приметы времени как развернувшаяся борьба с врагами – подлинными и мнимыми – сближают тогдашнее и нынешнее время. А недавний набег на брянское приграничье неовласовцев заставил вспомнить еще ту, историческую РОА со ставшим на десятилетия вперед синонимом предателя Андреем Андреевичем во главе.

Показательно, что и по ту сторону фронта «сталинская» тема применительно к нынешней России живее всех живых. Тут не только про кажущиеся многим анекдотическими сравнения Путина со Сталиным в западной прессе. И не только про высказываемые в западной пропаганде опасения, что нынешняя Москва де поставила целью восстановление СССР и чуть ли не новый бросок на Берлин через Литву, Латвию и Эстонию с Польшей.

Кто-то из публицистов верно подметил, что причина вот этой нынешней антироссийской истерии на Западе с поминанием всуе Сталина и СССР – в незакрытом гештальте западных политиков и пропагандистов. Ведь все предыдущие враги коллективного Запада – даже вышедший из его собственной шинели и вскормленный его же банкирами Гитлер ушли с исторической сцены в принудительном порядке, будучи побеждены военным путем и принуждены к политической капитуляции.

Главный же враг Запада второй половины 20 века – строивший коммунизм СССР формально побежден не был. Он ушел со сцены сам, добровольно сдав свои позиции и спустив флаг над Спасской башней Кремля. Холодная война завершилась без акта формальной капитуляции советской стороны, Союз «слинял в три дня» как за полвека до того Российская империя по образному выражению философа Василия Розанова. Или, как поет сегодня Ильяс Аутов «нас никто штурмом не брал, все ворота мы сами открыли».

И вот это-то обстоятельство и смущает Запад. Там, кажется, до сих пор не могут поверить в то, что их страшный и могучий противник просто так, за здорово живешь отдал ключи от собственной Брестской крепости в обмен на жвачку, джинсы и кока-колу. На Западе полагают, что СССР не исчез, а – как поется в одной из песен Высоцкого – просто затаился на время. И вот-вот выйдет наружу из своей исторической тени в линялой сталинской шинели.

Отсюда и все вот эти подозрения в экспансионизме. Ну не могут же они и правда так просто от всего взять и отказаться? Так думают на Западе. И зря. Ведь сегодня у руля поколение Дерипасок, а не поколение Сталиных. И эта констатация тоже по- своему, многое обьясняет. В частности, метания буриданова осла российской элиты между двумя охапками сена. Одна – возможность влиться в подчиненной роли в западный мир со всеми его правилами. А вторая – заманчивая идея суверенитета и возможности рулить, ни на кого не оглядываясь.

Но за эту вторую возможность нужно дорого заплатить, что, собственно, сейчас уже и происходит. Но визг на верхних этажах здания российского общества стоит такой, что мама не горюй. Им бы сегодня Сталин с его железными методами приведения всех к единому знаменателю и правда бы не помешал.

Безусловно, не все из сталинского наследия годится для того, чтобы нести его в будущее с присказкой «Можем повторить». Откровенно говоря, много чего повторять категорически не стоит. Вместе с тем, есть вещи, за которые нам сегодняшним стоило бы помянуть именитого покойника тостом «За Родину» и «За Сталина!» и возложить гвоздики на его могилу у Кремлевской стены.

И это не только оружие, которым мы сейчас воюем с Украиной – подмеченная в соцсетях и активно используемая в СВО 152-мм гаубица образца 1943 года (на фото).

Но и выбитое Сталиным на правах одного из победителей во 2МВ место соучредителя ООН и постоянного члена Совбеза этой организации с правом вето на принимаемые решения, без чего нас бы уже десять раз сожрали американцы с сателлитами «от имени и по поручению всего мирового сообщества».

Ну и, наконец, это наш ядерный контур, доставшийся по наследству от успешно реализованного сталинским сподвижником Берией советского атомного проекта.

Слава богу, что противоречивые предки оставили нам в наследство то, что по итогу 30 постсоветских лет так и не смогли распилить и продать за рубеж по сходной цене нерадивые перестроечные и постперестроечные потомки.

В общем, покойся с миром, Иосиф Виссарионович. А спорить о тебе и твоем наследии мы будем еще долго.